Clubhouse'ta Güvenliği Sağlamanın 10 Kuralı

İnternet kullanıcıları ile buluşturulduğu ilk günden bu yana dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan Clubhouse'ta güvenliği sağlamanın yollarını mı arıyorsunuz? Her uygulamada olduğu gibi Clubhouse'ta da güvende kalmak için alınması gereken birtakım tedbirler bulunuyor. Bu yazıda listelenen kurallara uyarsanız güvende kalabilirsiniz.

Clubhouse'ta Güvenliği Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla evimize kapandığımız bugünlerde ortaya çıkan ve insanları sosyalleşme özlemini büyük oranda gideren Clubhouse isimli uygulama, iPhone cihaz ve özel davetiye şartı koşmasına rağmen dünya çapında bir popülarite yakaladı.

Appfigures'in şubat ayının başında paylaştığı verilere göre Dünyanın dört bir yanındaki 8 milyon kullanıcıya ulaşan uygulamanın en çok kullanıldığı ülkeler sırası ile Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve beşinci ve son olarak 125 bine yakın indirme sayısı ile Türkiye oldu.

Ses tabanlı sosyal medya platformu, insanların farklı konulara dair konuşmalar gerçekleştirdiği odalarda dinleyici, konuşmacı ya da moderatör olmasına imkan tanıyor. Uygulamanın bu kadar popüler bir hale gelmesi elbette ki onu ve onu kullananları birçok tehlikenin hedefi haline getiriyor. Sizler de kötü niyetli kişilerin ve tehlikelerin hedefi olmak istemiyorsanız Keepnet Labs uzmanları tarafından hazırlanan aşağıdaki 10 basit kurala mutlaka uymalısınız.