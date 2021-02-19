Clubhouse'ta Güvenliği Sağlamanın 10 Kuralı

İnternet kullanıcıları ile buluşturulduğu ilk günden bu yana dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan Clubhouse'ta güvenliği sağlamanın yollarını mı arıyorsunuz? Her uygulamada olduğu gibi Clubhouse'ta da güvende kalmak için alınması gereken birtakım tedbirler bulunuyor. Bu yazıda listelenen kurallara uyarsanız güvende kalabilirsiniz.
Clubhouse'ta Güvenliği Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla evimize kapandığımız bugünlerde ortaya çıkan ve insanları sosyalleşme özlemini büyük oranda gideren Clubhouse isimli uygulama, iPhone cihaz ve özel davetiye şartı koşmasına rağmen dünya çapında bir popülarite yakaladı.
Appfigures'in şubat ayının başında paylaştığı verilere göre Dünyanın dört bir yanındaki 8 milyon kullanıcıya ulaşan uygulamanın en çok kullanıldığı ülkeler sırası ile Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve beşinci ve son olarak 125 bine yakın indirme sayısı ile Türkiye oldu.
Ses tabanlı sosyal medya platformu, insanların farklı konulara dair konuşmalar gerçekleştirdiği odalarda dinleyici, konuşmacı ya da moderatör olmasına imkan tanıyor. Uygulamanın bu kadar popüler bir hale gelmesi elbette ki onu ve onu kullananları birçok tehlikenin hedefi haline getiriyor. Sizler de kötü niyetli kişilerin ve tehlikelerin hedefi olmak istemiyorsanız Keepnet Labs uzmanları tarafından hazırlanan aşağıdaki 10 basit kurala mutlaka uymalısınız.
- Clubhouse dahil olmak üzere hiçbir sosyal ağın hassas bilgilerinizi paylaşmak için güvenli olmadığını unutmayın. Sizi ve verilerinizi tehlikeye atacak bilgileri paylaşmaktan uzak durun.
- Uygulama, üye olduktan sonra adres defterinizi paylaşmanızı istiyor ancak Clubhouse şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veri gizliliği düzenlemesi CCPA ile uyumlu ve bu da Avrupa’daki GDPR ya da ülkemizdeki KVKK ile uyumlu olmadığı anlamına geliyor. Uygulamaya üye olmadan önce bu nedenle iki kez düşünmenizde fayda var.
- Uygulamanın moderasyon tarafında birtakım sorunlar yaşanıyor. Moderasyon yetersizliğinden ötürü nefret söylemine ya da genel bir tabirle siber zorbalığa maruz kalmamak için yalnızca bildiğiniz ve içerisindeki kişileri güvenli bulduğunuz odalara katılın.
- Sizi rahatsız eden konuşmacıları engellemekten çekinmeyin.
- Buranın gerçek bir dünya değil, dijital bir dünya olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Karşınızdaki kişilerin gerçek isimleri yerine bir takma isim kullanabileceklerine karşı tedbirli olun.
- Konuşmalar her ne kadar odalar kapatıldığında kullanıcıların erişimine kapansa da bu konuşmaların eş zamanlı olarak kaydedilebileceğini ve başka bir sosyal medya platformunda veya sitede paylaşabileceğini unutmayın.
- Halihazırda keşfedilen bir sistem hatası, kullanıcıların görünmeden odalara katılabilmesini, konuşulanları dinleyebilmesini ve kaydedebilmesini mümkün hale getiriyor. Clubhouse bu hata üzerinde çalıştıklarını açıklamış olsa da asla sanal dünyanın verdiği güvenle hareket etmeyin ve tedbiri elden bırakmayın.
- Sosyal ağın 18 ve üzeri yaş sınırını göz ardı etmeyin. Bu yaşın altındaki çocukların ve gençlerin sakıncalı içeriklere maruz kalmaması için onların sosyal medya uygulamasını kullanmalarına izin vermeyin.
- Clubhouse’un belirli durumlarda yasal mercilerle veri paylaşımı yapmak zorunda kalabileceğini ve IP adresiniz üzerinden konumunuzu tespit edebileceğini unutmayın.
- Clubhouse kişisel verilerinizi satmasa da kendi hizmetlerini geliştirmek için kullanabilir. Bunun içerisinde kişisel bilgilerinizi iş ortakları ile paylaşmak da yer alıyor. Dolayısıyla hangi verilerinizi paylaşacağınız konusunda ayrıntılı olarak düşünün.
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