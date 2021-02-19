Clubhouse İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Son dönemin en popüler sosyal medya platformu Clubhouse indirme sayısı ile adeta dudak uçuklatıyor. İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmının ilgisini üzerinde toplayan yeni sosyal medya uygulamasının indirme sayısına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Clubhouse İndirme Sayısı 8 Milyonu Aştı

Son birkaç haftadır internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Sohbetlerin odalarda gerçekleştiği platformda her odada bir moderatör yer alıyor. Katılımcıların odadaki rolü konuşmacı, dinleyici veya moderatör oluyor. Elbette her rolün üstlendiği farklı bir görev bulunuyor.

Platformda oda açan kullanıcı moderatör rolünü üstleniyor. Moderatör, konuşmacıları ve dinleyicileri seçebiliyor. Konuşmacı rolüne sahip olan kullanıcılar ise odada konuşma yetkisine sahiptir. Dinleyici rolündeki kullanıcıların ise konuşma yetkisi bulunmuyor. Uygulama üzerinden herhangi bir odaya girdiğinizde rolünüz varsayılan olarak dinleyici olarak belirlenir.

Mobil veri ve analiz firması App Annie, son dönemin en çok konuşulan platformunun indirme sayılarına ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Clubhouse, 1 Şubat 2021 itibarıyla 3,5 milyondan fazla indirme sayısına sahipti. Uygulama, 16 Şubat 2021 tarihinde 8,1 milyon indirme sayısına ulaştı. Sosyal ağ, yalnızca 15 gün gibi kısa bir sürede 4,5 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandı. Elbette bu hızlı büyümede Elon Musk ve Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'ün rolü oldukça büyük.

App Annie ayrıca dünya genelindeki toplam indirmelerin 2,6 milyondan fazlasının Amerika Birleşik Devletleri'nden elde edilğini tahmin ediyor. Sosyal ağ, toplam indirme sayısını ve kayıtlı kullanıcı sayısını resmi olarak paylaşmadı fakat Clubhouse CEO'su Paul Davison, ocak ayında uygulamanın haftalık 2 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı.

Bazı isimsiz kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulamanın toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 6 ile 10 milyon arasında. Çoğu kullanıcı, uygulamayı indirdikten sonra kayıt olmadığı ya da daha sonra hiç açmadığından dolayı indirme sayısı ile kayıtlı kullanıcı sayısı arasında fark olabiliyor. Ayrıca Clubhose'a kayıt olabilmek için davetiye kodu gerekiyor. Bu durum, kayıtlı kullanıcı sayısının ve indirme sayısının önemli ölçüde az olmasına neden olabilmektedir.