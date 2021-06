Clubhouse Özel Mesajlaşma Özelliğini Yanlışlıkla Sızdırdı!

Clubhouse özel mesajlaşma özelliği gün yüzüne çıktı. Popüler sosyal medya platformu, yeni özelliğini yanlışlıkla bazı kullanıcıların kullanımına sundu. Bir Twitter kullanıcısı, konuya ilişkin bir video paylaşarak yeni özelliğin nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başarmıştı.

Clubhouse'un kısa süre içinde çok popüler olmasının ardından Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere birçok uygulama, Clubhouse'a alternatif olacak bir özellik veya uygulama geliştirme yarışına girdi. Bu uygulamalar arasında Reddit, Xiaomi, LinkedIn de yer alıyor.

Uygulama, ses tabanlı olması nedeni ile diğer platformlardan sıyrılmayı başarmıştı fakat yaşanan yeni gelişme, platformun yeni özellik alacağını ortaya çıkardı. Şirket, "Backchannel" olarak isimlendirdiği yeni özelliği yanlışlıkla bazı kullanıcıların kullanımına sundu. Güncelleme notlarında söz konusu özelliğe ilişkin herhangi bir ifadenin yer almadığını belirtelim. Firma, yeni özelliği yanlışlıkla sızdırdı.

Clubhouse, bunun üzerine yaptığı yanlışı düzelterek bazı kullanıcılar için kullanıma sunduğu özelliği kaldırdı. Bu her ne kadar kısa süre içerisinde gerçekleşse de bazı kullanıcılar yeni özelliğin videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Wow looks like accidental update of @clubhouse enabled in app backchannel & switch of side bar & full experience.



Seems it’s rolled back now but from what I saw it was beautiful!!



On stage > move to hallway > hit arrow > back channel popped up! @jowyang @GaryLHenderson pic.twitter.com/5bJfVlg7t5