Clubhouse Para Kazanma Geliyor: Hızlandırma Programı Duyuruldu

Clubhouse para kazanma ile ilgili CEO'dan açıklama geldi. Son dönemin en popüler uygulaması haline gelen ve ortalığı kasıp kavuran uygulamadan artık para da kazanılabilecek.

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, kullanıcılara kaynaklar sağlayacak ve para kazanmalarına yardımcı olacak. CEO Paul Davison sesli sohbet uygulamasının ilk içerik oluşturucu programını duyurdu. Clubhouse Creator First, platformdaki hevesli ev sahiplerinin ve içerik oluşturucuların kitlelerini oluşturmalarına, markalarla bağlantı kurmalarına ve para kazanmalarına yardımcı olacak. Toplamda 20 içerik oluşturucu programa alınacak.

Yapılan açıklamalarda "İlk içerik oluşturucu hızlandırıcı programımız olan Clubhouse Creator First'i başlatıyoruz. 20 içerik oluşturucuyu fikirlerini ve yaratıcılıklarını hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklarla desteklemek ve donatmak istiyoruz." cümlelerine yer verildi.

We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: https://t.co/kmKjQvoUBK