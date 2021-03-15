Clubhouse Para Kazanma Geliyor: Hızlandırma Programı Duyuruldu

Clubhouse para kazanma ile ilgili CEO'dan açıklama geldi. Son dönemin en popüler uygulaması haline gelen ve ortalığı kasıp kavuran uygulamadan artık para da kazanılabilecek.

Clubhouse Para Kazanma Nasıl Olacak?

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, kullanıcılara kaynaklar sağlayacak ve para kazanmalarına yardımcı olacak. CEO Paul Davison sesli sohbet uygulamasının ilk içerik oluşturucu programını duyurdu. Clubhouse Creator First, platformdaki hevesli ev sahiplerinin ve içerik oluşturucuların kitlelerini oluşturmalarına, markalarla bağlantı kurmalarına ve para kazanmalarına yardımcı olacak. Toplamda 20 içerik oluşturucu programa alınacak.

Yapılan açıklamalarda "İlk içerik oluşturucu hızlandırıcı programımız olan Clubhouse Creator First'i başlatıyoruz. 20 içerik oluşturucuyu fikirlerini ve yaratıcılıklarını hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklarla desteklemek ve donatmak istiyoruz." cümlelerine yer verildi.

Today’s Town Hall Updates:

We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: https://t.co/kmKjQvoUBK — Clubhouse (@joinClubhouse) March 14, 2021

Clubhouse 31 Mart'a kadar başvuruların alınacağını açıkladı. Başvuru yapmak için creatorfirst.joinclubhouse.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca uygulamaya bağlantı paylaşımı ve dil filtreleme gibi kullanıcıların istediği bazı özellikler geldi.

Clubhouse artık kullanıcıların telefon kişilerine erişim gerektirmeyecek, kullanıcılar kişinin telefon numarasını kullanarak yeni kişileri doğrudan platforma davet edebilecek.

CEO Davison, kullanıcıların önceden yüklenen kişileri silmek için şirkete ulaşabileceklerini ve kullanıcıların Clubhouse'dan kişileri silmesine olanak tanıyan bir aracın yakında çıkacağını söyledi. Clubhouse'un Android uygulaması bulunmuyor. Android cihazlarda Clubhouse'u kullanabilmek şu an için imkansız. Ortalıkta dolaşan APK dosyalarını dikkate almamızı öneriyoruz.

Clubhouse Nedir?

Hızla yükselişini sürdüren Clubhouse'un ne olduğundan kısaca bahsedelim. Clubhouse uygulamasını kullanarak kullanıcılar sesli sohbetler gerçekleştirebiliyor. Sohbetler odalarda gerçekleşiyor. Her odada bir moderatör bulunuyor. Moderatör, konuşmacıları ve dinleyicileri seçme yetkisine sahip.

Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi ünlü isimlerin Clubhouse'a katılması sonrasında uygulama bir anda patladı desek yanlış olmaz. Elon Musk'ın sohbet odasına binlerce kişi katılırken Musk konuşma yaptı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de aynı şekilde uygulama üzerinden konuşma yaptı.

Sadece davetiyesi olanların girebildiği uygulamaya girmek için iOS işletim sistemine sahip bir cihaza da sahip olmanız gerekiyor. iOS cihazınıza uygulamayı kurduktan sonra davetiyeniz yok ise kısa bir araştırma sonrasında davetiye bulmanız mümkün. Twitter'da davet kodlarının paylaşıldığı söyleniyor.

Uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra indirme sayfası otomatik olarak açılacak. Açılan bağlantıdan indir butonuna bastığızda da indirme işlemi başlayacak.