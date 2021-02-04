Clubhouse'un Türkiye'de Temsilcilik Açması Gerekiyor Mu?

Sosyal medyada çok kısa sürede en çok konuşulan uygulamalardan bir tanesi haline gelen Clubhouse'un Türkiye'de temsilci açması gerekiyor mu?

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat M. Gökhan Ahi bu konuya yanıt verdi.

Clubhouse Türkiye'de Temsilci Açacak Mı?

Habertürk'ten Nejdet Çalışkan, Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat M. Gökhan Ahi ile görüşme yaptı.

Avukat M. Gökhan Ahi Clubhouse'un da diğerleri gibi kanundaki "sosyal ağ sağlayıcı" tanımına girmekte olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında ses içerikleri oluşturmalarına ve paylaşmalarına imkân sağlayan bu platform tipik bir sosyal ağ sağlayıcıdır.

Sosyal ağ sağlayıcıların temsilci bulundurma ve diğer yasal yükümlülüklerinin başlaması için, Türkiye’den günlük erişiminin bir milyondan fazla olması gerekiyor.

Türkiye’deki kullanıcı sayısı henüz çok sınırlı olduğundan ve henüz Android tabanlı cihazlarda kullanılamadığı için bu rakama bir kaç ay daha ulaşılamayacaktır."

Yapılan açıklamaya göre Clubhouse'un Türkiye'de ilerleyen günlerde temsilcilik açması gerekiyor. Clubhouse'un Android versiyonu çıkmış olmamakla birlike davetiye ile iOS cihazlardan kayıt olunabiliyor olması Türkiye'de çok az kullanıcıya sahip olduğunu göstermekte.

Clubhouse geliştiricileri tarafından Türkiye ile ilgili bir açıklama da henüz gelmedi. Eğer uygulama ilerleyen günlerde daha da büyür ise ki büyüyecek gibi görünüyor Türkiye'de temsilcilik açması gerekmekte.

Clubhouse hakkında detaylı bilgiye ve ne olup ne olmadığına aşağıdaki blog yazımızdan erişebilirsiniz.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Twitter, Periscope ve Pinterest, Türkiye'ye temsilci atamadığı için reklam yasağı getirildi. Facebook geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile temsilci atayacağını duyurmuştu.

Tesilci Atamayınca Ne Oluyor?