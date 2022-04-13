Clubhouse Uygulamasına Oda İçi Oyunlar Ekleniyor

Clubhouse, oda içi oyun özelliğini test etmeye başladı. Şirket yeni özelliğin testine başladığını TechCrunch'a onayladı ve ilk oyununun kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Özelliğin "Wild Cards" adlı lansman adı, kullanıcılara bir dizi soru ve zorluk sunuyor. Oyun örneğin "60 saniyede bir film için fikir sunmanızı" veya "arama geçmişinizden beş şeyi paylaşmanızı" isteyebilir. Oynamak için +Odalar altındaki "Oyunlar" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu noktada arkadaşlarınızı oynamaya davet edebileceğiniz bir sosyal oda açılıyor.

Clubhouse Kullanıcıları Uygulamada Tutmanın Yollarını Arıyor

TechCrunch'ın belirttiği gibi Twitter Spaces gibi diğer ses hizmetleri tarafından sunulmayan bir özelliği uygulamaya getirmek Clubhouse'un yeni kullanıcıları elinde tutma çabalarının bir parçası olabilir. Sesli sohbet uygulaması, pandeminin ilk günlerinde tam karantina uygulamaları başladığında, insanlar arkadaşlarıyla ve yabancılarla yeni yollarla bağlantı kurmaya çalıştığı o dönemlerde popülerlik kazandı. Clubhouse'un büyük başarısı Facebook'un ses odaları, Spotify'ın Greenroom'u (Spotify Live olarak yeniden adlandırıldı) ve Amazon'un Amp'si dâhil olmak üzere bilinen şirketler tarafından diğer ses içeriklerinin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesine yol açtı.

Clubhouse'un popülaritesi ve indirme sayıları, özellikle pandemi kısıtlamaları kalkmaya başladıktan sonra bu rakip hizmetlerin atılımı nedeniyle gerilemeye başladı. Pek çok kullanıcı, benzer ses hizmetleri sunan daha yerleşik sosyal ağlara geçmeyi seçti çünkü bu platformları hâlihazırda gündelik hayatlarında kullanıyorlar. Yine de Clubhouse yetkilileri, The New York Times'a Aralık ayında hâlâ büyümekte olduğunu ve şirketin Clubhouse'a bakışının sadece pandemi hevesinden ibaret olmadığını söyledi. Son birkaç ay içinde hizmet, kullanıcıların kalmasını sağlamak için bir avuç yeni ve deneysel özellik yayınladı. Bunlardan biri, mesajlaşmayı tercih edenler için sesli odalarda sohbet işlevi, diğeri ise ABD'de web dinleme desteğinin sunulması oldu.

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