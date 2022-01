Clubhouse Web Üzerinden Dinlemeyi Desteklemeye Başlıyor

Clubhouse web üzerinden dinleme seçeneği ile kullanıcıları buluşturmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir test süreci başlattı.

Kullanıcıların yeni sohbetler başlatarak konuşmacı konumuna geldiği, dinleyicilerin ise sohbetlere katılarak konuşmacıların söyleyeceklerine kulak verdiği Clubhouse'un son günlerde atmaya çalıştığı adımlara bakılacak olursa uygulamanın geliştiricilerinin Clubhouse'u kaybettiği popülerliğe yeniden kavuşturmak istediği görülüyor.

Uygulama, ilk olarak 2020 yılında ortaya çıkmıştı. Başlangıçta davetiye kodu ile girebilen bu uygulama, kullanıcılarda büyük bir merak uyandırmıştı. Öyle ki kullanıcıların bu yoğun merakından e-ticaret ile ilgilenen kişiler bile nasibini almıştı. Clubhouse davetiye kodu, çeşitli platformlar üzerinden satışa çıkarılarak kullanıcılara satılmaya çalışılmıştı.

2020 yılındaki ilk çıkışından bu yana Clubhouse'ta bir sohbete katılmak için uygulamayı açmak zorunlu tutuldu. Clubhouse geliştiricileri tarafından atılan yeni bir adım ile uygulama açmak, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamakta olan kullanıcılar için artık zorunlu değil.

ABD'de yaşayan kullanıcıların artık Clubhouse'un web sürümünü kullanmak için oturum açmasına gerek yok. Bununla birlikte Clubhouse web dinleme özelliğini kullanacaklar şimdilik yeni bir sohbet başlatamıyor. Kullanıcıların bunu yapabilmesi için eskiden olduğu gibi uygulamaya gitmesi gerekiyor.

Clubhouse, özelliğin şu anda denendiğine ve bu nedenle çeşitli hatalar olabileceğine özellikle vurgu yapıyor. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan kullanıcıların özelliği son derece yararlı bulması halinde diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunulacağını belirtti.

today we're introducing an easy new way to spread the word about great rooms. It's called...drumroll....SHARING! we invented this and nobody has thought of it before.



even better, when you share, people now have the option to listen on desktop – no login required 😇 pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs