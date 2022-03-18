Clubhouse'un Yeni Güncellemesi Uygulamaya Büyük Yenilikler Getiriyor

Canlı sesli görüşme platformu Clubhouse, bu hafta mobil uygulamasına "Wave Bar" özelliğini eklediği yeni bir güncelleme duyurdu. Kullanıcılar artık ekranın üst kısmında sosyal ağlarında çevrimiçi olan arkadaşlarınızı gösteren yeni bir kısım görecek, böylece onlarla kolayca etkileşime geçebileceksiniz.

Yeni arayüzle birlikte kullanıcılar çevrimiçi arkadaşlarını doğrudan Clubhouse ana ekranından bir oda başlatmaya davet edebilirler. Bir blog gönderisinde vurgulandığı üzere Wave Bar özelliği tüm konuşmacılardan arkadaşların da sohbete katılabilmesi için özel odalar yerine sosyal odalar açmaya yarıyor. Tabii ki, konuşmayı gizli tutmaya karar verirseniz odayı hızlı bir şekilde kilitleme seçeneği de var.

Clubhouse ayrıca ses odası arayüzünde bazı değişiklikler yaptı, böylece kullanıcılar doğrudan oda üzerinden çevrimiçi olan arkadaşlarını da görecekler. Tıpkı ana ekranda olduğu gibi, sadece bir dokunuşla arkadaşlarınızı bir sosyal odaya davet edebileceksiniz.

Clubhouse Yeni Güncelleme ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

"Her gün oluşturulan yüz binlerce odanın çoğu arkadaşlarıyla buluşan, favori bir programın finalinden sonra odalarda birbirini bulan, D&D stratejileri üzerinde yeniden gruplaşan, birbirlerine yardım eden insanlarla dolu. Uyku öncesi sohbetler edin veya akşam yemeği için nereye gideceğinize karar verin. Bu tür spontane, sıradan anlar her zaman ön plana çıkan şeyler değildir ancak bunlar Clubhouse'u harika yapan şeyin özüdür. Bunu göz önünde bulundurarak, eski arkadaşlarınızı hızlı bir şekilde bulup onlarla konuşmaya başlamayı ve bu sırada yenilerini oluşturmayı kolaylaştırmak için bazı yeni özellikler getiriyoruz!"

Clubhouse'a göre Wave Bar özelliği şimdilik "deney" seviyesinde bu nedenle kullanıcı geri bildirimlerine bağlı olarak ileride değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Güncelleme şimdi iOS ve Android'deki kullanıcılara sunulmuş durumda.