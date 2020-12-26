Championship Manager'in Simge Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Championship Manager simgesi hayatını kaybetti. Championship Manager 2001-02 döneminin efsane forveti olan Maxim Tsigalko'nun 37 yaşında öldüğü duyuruldu. Championship Manager'de bir sezonda 100 gol atmayı başaran Maxim Tsigalko kimdir?

Eski Dinamo Minsk forvet oyuncusu Maxim Tsigalko 37 yaşında hayatını kaybeti. Neredeyse anonim bir kariyere sahip olan hücum oyuncusu, Championship Manager oyununun 2001-2002 sezonuna damga vurmasıyla bir hayli popüler olmuştu.

Football Manager'ın atası olan Championship Manager 2001-2002'nin tüm oyuncuları Maxim Tsigalko'yu tanıyor olmalı. Ünlü forvet oyuncusunun Dinamo Minsk antrenman kulübü tarafından yapılan açıklamada, 37 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Tsigalko'nun ölüm sebebi ise henüz belirsizliğini koruyor.

Dinamo Minsk'ten gelen açıklamada, "Hayatının 38. yılında Maxim Tsygalko'nun kalbi atmayı bıraktı. 2001-2004 yılları arasında 65 maç oynayan ve 28 gol atan Dinamo Minsk'in çocuğu. Beyaz Rusya şampiyonunu her zaman hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.

🥀 На 38-м году жизни перестало биться сердце Максима Цыгалко...



Воспитанник минского "Динамо", выступавший за команду в сезонах 2001-2004, провел 65 матчей и забил 28 голов.



Чемпион Беларуси, обладатель Кубка страны в составе "Динамо".



Вечная память!#fcdm1927 #ЛегендыДинамо pic.twitter.com/ep8On4Up85 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) December 25, 2020

CM simgesi hayatını kaybetti: Maxim Tsigalko kimdir?

2001-02 döneminde 18 yaşında olan Belaruslu forvet, Championship Manager oyununda sezon başına yüz gol atmayı başararak oyun tarihine geçmişti. Oyun içerisinde gol atma talimatı verilen oyuncunun çektiği şutları kaçırma gibi bir şansı yoktu ve oyuncuya bireysel bir işaretleme talimatını vererek kalecilerin bu kusurundan yararlanmak yeterliydi.

Belarus oyuncularının Championship Manager istatistiklerini belirlemekten sorumlu olan Antonio Poutillo, 2013'te verdiği bir röportajda Tsigalko'nun neden küresel bir süperstar haline getirdiğini itiraf etmişti. Poutillo, "O zamanlar gençtim. Beyaz Rusya'da futbolun bir geleceği olduğuna inanıyordum. Yani bir oyuncuya koyabileceğiniz yüzdede herhangi bir kısıtlama yoktu" ifadelerini kullandı.

CM efsanesi haline gelen ünlü hücum oyuncusunun gerçek kariyeri ise hiçbir zaman zirveye ulaşmadı. Dinamo Minsk antrenmanlarında parlayan oyuncu, Naftan Novopolotsk takımına transfer oldu ve 3 sezonda 24 gol attı. Ayrıca 2007 ve 2008 yıllarında Kazakistan ve Ermenistan'da iki kısa deneyim için ülkesinden ayrıldı. 2009 yılında ise henüz 26 yaşındayken futbola veda ettiğini duyurdu.

Ayrıca Maxim Tsigalko'nun futbolu bıraktıktan sonra inşaatta çalıştığına dair bazı iddialar ortaya çıktı. Hatta ünlü futbolcunun günde 5 dolara çalıştığı, bu nedenle sırt ve bel bölgesinde hastalıklara yakalandığı iddia edildi.