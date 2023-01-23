CNBC-e Efsanesi Geri mi Dönüyor: Açıklama Geldi!

Bir zamanların en sevilen yabancı dizilerini ve programlarını izleyiciyle buluşturan CNBC-e yakın zamanda yayın hayatına tekrar başlayabilir. Kanalın eski Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, kanalın Türkiye'ye gelmesinin ne kadar önemli olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Finanstan çizgi filme, dizilerden filmlere kadar bir nesli kendisine bağlayan CNBC-e, 2015 yılında yayın haklarının sona ermesi ile Türkiye'deki süresini tamamlamıştı. Ancak şimdi, 8 yıl aradan sonra kanalın tekrar yayın hayatına başlaması söz konusu. Hem de oldukça yakın bir zamanda.

CNBC-e Yayın Hayatına Tekrar Başlıyor

2000 yılının başından itibaren 15 sene boyunca ülkede yayın hayatını sürdüren kanalın Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, kendi YouTube kanalındaki canlı yayında 2021 yılından itibaren kanalın tekrar yayın hayatına dönmesi için çaba gösterdiğini ifade etti. Kanalın çok yakın bir zamanda tekrar ülkemizde yayına başlayacağını ekledi.

Şubat ayında kanalın resmi anlaşmalarını yapmak ve imzaların atılmasının yapılacağını belirten Kocabalkan, Mayıs ayında yayına başlayacağını söyledi. Ancak açıklamalar sonrasında canlı yayın tekrarının silinmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

CNBC-e, 2015 yılında kapanınca ismi TLC Türkiye olarak değiştirilmişti. CNBC-e'den farklı olarak reality program akışı daha fazlaydı. Ancak ne olursa olsun CNBC-e kadar adını yazdırabilen bir kanal olmadı. CNBC-e'nin geri dönmesi ise zamanının etkisini verebilecek mi bilinmez. Çünkü şu anda hemen hemen tüm popüler dizilerin yayın hakları farklı platformların elinde. Netflix, Amazon, Disney, HBO Max bunlara örnek.

Kanalın geri dönmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? CNBC-e'de en çok izlediğini program/dizi hangisiydi? Yorumlara bırakabilirsiniz.