CNBC Türkiye, Yeniden Yayın Hayatına Başlıyor

CNBC Türkiye'nin İlbak Holding tarafından yeniden faaliyete geçirileceği açıklandı. İstanbul merkezli kanal, finans, ekonomi ve iş dünyası haberlerine en az 10 saat canlı yayın içeriğiyle yer verecek. Kanalın yayın içeriği, dünya genelindeki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

NBC International'ın Başkanı ve Genel Müdürü John Casey, CNBC Türkiye'yi yeniden izleyici kitleleriyle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Casey, "Küresel bir marka olarak, yerel düzeyde iş haberleri, içgörüler ve analizler sunmanın öneminin farkındayız. İlbak Holding ile birlikte CNBC Türkiye'yi müjdelemekten ve CNBC'nin eşsiz ve dinamik içeriğini Türkiye'de yeniden izleyici kitleleriyle buluşturmaktan ötürü çok heyecanlıyız." dedi.

CNBC, 2015'te Ayrıldığı Türk Televizyonlarına Dönüyor

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak da CNBC Türkiye'nin Türkçe içeriğiyle geri getirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

İlbak, "CNBC Türkiye, taahhüt ettiğimiz eksiksiz, tarafsız, doğru bilgi ve haber içeriğiyle ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacaktır. Karar alma süreçlerini kolaylaştıracak gelişmiş bir bilgi akışı sağlamak ve Türkiye'deki iş dünyasının ve piyasaların tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışacağız." diye konuştu.

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