Coca Cola Abonelik Hizmeti Duyuruldu!

Coca Cola abonelik hizmetini kullanıma sunuyor. Böylece abonelik hizmetlerine bir yenisi daha eklenecek. Abonelik hizmetinin bir içecek üreticisi tarafından gelmesi, çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu. Peki, dünyanın en büyük içecek şirketlerinden biri olan The Coca-Cola Company'nin çok yakında kullanıma sunacağı hizmet ne işe yarayacak? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Coca Cola Abonelik Hizmeti Nedir, Neler Sunuyor?

Günümüzde çok sayıda abonelik hizmeti yer alıyor. Örneğin Xbox Game Pass gibi oyun abonelik servisleri sayesinde aylık belirli ücret karşılığında yüzlerce video oyununa erişebiliyoruz. Her oyuna ücret vermek yerine bir platforma abone olarak yüzlerce oyuna erişmek çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Oyun aboneliklerinin yanı sıra Netflix, BluTV, Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformları sayesinde aylık veya yıllık belirli bir ücret karşılığında içerik kütüphanesinde yer alan bütün içeriklere ulaşabiliyoruz. Aynı durum müzik dinleme konusunda da geçerli. Spotify, Deezer, TIDAL ve Apple Music dijital müzik platformları sayesinde belirli bir ücret karşılığında yüz binlerce şarkıyı dinleyebiliyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Coca Cola firması da abonelik servisi duyurdu. dünyanın en büyük içecek şirketlerinden bir tanesi olan Coca Cola'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile satışları önemli ölçüde düşmüştü. Şirket, yeni abonelik servisi ile beraber satışları tekrar yükseltmeyi hedefliyor.

Şirket tarafından çok yakında kullanıma sunulacak abonelik servisi yalnızca Japonya'da geçerli olacak. Aboneler aylık 2700 yen (yaklaşık olarak 179 TL) karşılığında otomatlardan kola alabilecek. Kola miktarı günde 1 adet ile sınırlı olacak. Yani aboneler gün içerisinde otomatlardan en fazla 1 adet kola alabilecek. Japonya'da 340 bin adet otomatik yer alıyor. Bu sebepten ötürü aboneler otomata erişme konusunda herhangi bir sorun yaşamayacak.

Japonyalı kullanıcılar, abonelik planı kapsamında her gün bir adet kola alarak ayda yaklaşık olarak 1000 yen kâr edecek. Bu da söz konusu abonelik paketini ilgi çekici hale getiriyor. Dünyanın en popüler içecek üreticisinin Coke On Pass olarak isimlendirilen abonelik paketi sayesinde satış miktarını tekrar arttırmayı planlıyor.