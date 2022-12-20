Coca Cola, Rekabet Kurumu Tarafından Dev Bir Cezaya Çarptırıldı

Bu yılın Ocak ayında Rekabet Kurumu'nun Coca Cola'ya açmış olduğu soruşturma bugün sonuçlandı. Yapılan soruşturma ve incelemeler neticesinde Rekabet Kurumu, Coca Cola'yı ve bağlı olduğu şirketi 272 milyon TL cezaya çarptırdı.

Ocak ayında başlatılan soruşturma kapsamında Coca Cola ve bağlı olduğu şirket inceleme altına alınmıştı. Soruşturmanın nedeni olarak Coca Cola'nın rekabetin korunması ile ilgili bir kanun maddesine aykırı hareket etmesi olduğu belirtilmişti.

Coca Cola 272 Milyon TL Cezaya Çarptırıldı

İncelemeleri ve soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurumu, Coca Cola'ya 272 milyon TL ceza verildiğini açıkladı fakat Coca Cola bugün karşı yanıt olarak KAP'a yaptığı açıklamada cezayla ilgili tüm hukuki yolları arayacaklarını belirtti.

Cezada bulunan %25 erken ödeme indiriminden faydalanarak cezayı ödeyeceğini ancak bunun suçu kabullendikleri anlamına gelmediğini belirten Coca Cola tarafı, buradan sonraki süreci Rekabet Kurumu'na karşı dava açarak sürdürecek. Bu karşı dava cezanın iptaline ilişkin öncelikle Ankara İdare Mahkemeleri'nde yasal süre içinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası üzerinden sürdürülecek.