Coca-Cola Star Wars'a Özel Aydınlatmalı Şişe Modellerini Tanıttı!

Coca-Cola yeni bir işe imza attı. Coca-Cola Star Wars'a özel olarak OLED ekranlı aydınlatmalı şişelerini tanıttı!

Ülkemizde ve tüm dünyada oldukça popüler şirketlerden birisi olan Coca-Cola yeni bir işe imza attı. Star Wars'un yeni filmine özel olarak ürettiği Star Wars baskılı etiketlere sahip yeni şişelerini tanıtan Coca-Cola, bu şişelerin içerisine yerleştirdiği OLED ekranlar ile ışık saçmayı planladı.

20 Aralık'ta vizyona giriş yapması beklenen Star Wars'ın yeni filmi Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi adlı film için yaptığı çalışmayı tanıtan Coca-Cola, bu iş ile dikkatleri üzerine çekti. Telefonlardan ve televizyonlardan bilgiğimiz OLED ekran teknolojisi bu sefer de şişenin etiketlerine geldi. Şirket, etiketin üzerine yerleştirdiği diyotlar ve ufak bir batarya ile aydınlatmalı bir etiket elde etmeyi başardı.

Etiketin üzerinde Star Wars'un kahramanlarından olan Rey ve Kylo Ren'in görselleri yer alıyor. Şişenin üzerindeki etikete dokunduğunuzda ışın kılıçlarına elektrik geliyor ve aydınlatma sağlıyor. Bu teknoloji için Berlin merkezli Inuru adlı bir firma ile anlaşan Coca-Cola, burada çevre dostu bir teknoloji kullandığını belirtiyor. Aynı zamanda şişedeki bataryanın minimum 500 etkileşim sağlayacağı da verilen bilgiler arasında. Şirket bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda birçok alanda kullanılacağını söylüyor.

Coca-Cola'nın bu şişe modelleri sadece 8000 adet ile sınırlı. Yani her yerde bulunmayacak. Şirket bu şişeleri, 6-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği Galaktik Av etkinliğinin bir parçası olarak sunmayı planlıyor. Yani bu şişeler sadece Singapur'da olacak. Bakalım başka şirketlerden buna benzer bir atılım gelecek mi?