Kaspersky'dan Öneriler: Çocuk Eğitimi İçin TikTok Nasıl Kullanılır?

Sosyal medya platformlarının popülerlik durumunda değişimler meydana geldikçe insanların da sosyal ağlara olan bakış açısında önemli değişimler olduğu görülüyor. Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve çocukların güvenli bir şekilde internet kullanmasını sağlamak, ebeveynlerin açısından oldukça zor olabiliyor. Dansın ön planda olduğu eğlenceli bir sosyal medya platformu olan TikTok, kullanıcılar tarafından çoğunlukla gereksiz bir sosyal medya platformu gibi görülüyor ama çocuk eğitimi için TikTok kullanmak zannedildiğinden de çok faydalı olabilir.

Çocuk Eğitimi İçin TikTok Kullanılır mı?

TikTok, sosyal medya platformunun popülarite oranının yükselişe geçtiği zamandan bu zamana ebeveynlerin tarafından genellikle büyük bir tehlike olarak görülen bir sosyal medya platformu oldu ama Kaspersky tarafından verilen eğitim amaçlı kullanım tavsiyelerine göre sosyal medya platformu zannedildiğinden çok daha faydalı bir sosyal medya platformuna dönüştürülebilir.

TikTok'un haber akışında kullanılan algoritma diğer pek çok sosyal medya uygulamasının kullandığı algoritma gibi sosyal medya kullanıcısının ilgi alanlarına göre şekilleniyor. Sosyal medya kullanıcısı, evcil hayvan videolarını izlemekten keyif alıyorsa ve TikTok içerisinde evcil hayvanlarla ilgili aramalar yapıyor ve evcil hayvanlarla ilgili videoları beğeniyorsa kullanıcının haber akışında da ağırlıklı olarak evcil hayvanlarla ilgili video önerileri sunuluyor.

TikTok'un haber akışında kullandığı algoritmanın kullanıcının aramalarına ve beğenilerine göre şekillenmesi, sosyal medya platformunun iyi veya kötü amaçlı kullanılmasının tamamen kullanıcının kendisine bağlı olduğunu gösteriyor. TikTok binlerce öğretmen, sanat eleştirmeni, akademisyen, tarihçi ve sosyal medya platformuna dünyanın dört bir yanından erişim sağlayan profesyoneller dahil olmak üzere çeşitli kültürlere sahip olan insanların olduğu bir sosyal medya platformudur.

TikTok hesaplarını kullanarak matematik problemlerini çözüme kavuşturan, tarihe ilişkin olaylara ışık tutan, anatomi hakkında bilgiler veren ve daha birçok alanda eğitim içerikli videolar oluşturan insanların olması, TikTok'un faydalı bir öğrenme kaynağı olarak kullanılabileceğinin kanıtı olarak görülebilir.

Çocuk eğitimi için TikTok kullanmak istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız arama yaparken hashtagleri kullanmanız gerekiyor. Sosyal medya platformunda hashtag kullanmak için arama yapmak istediğiniz konuları yansıtan kelimelerin başına "#" işaretini eklemek yeterlidir. Eğitim içerikli videoları görüntülemek için hashtaglerin nasıl kullandığına ilişkin örneğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

• #matematik: Matematik isimli hashtag kullanılırsa birbirinden çeşitli problemlerin ele alındığı videolar listelenir. Sosyal medya platformuna dışarıdan bakıldığında kullanıcıların genellikle eğlenceli içerikler oluşturduğu zannediliyor ancak matematik hashtagi ile arama yapıldığında sosyal medya platformunda ne kadar çok faydalı içeriklerin olduğu kolaylıkla görülebilir.

Çocuk eğitimi için TikTok kullanmak ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, “Ebeveynlere TikTok platformunu sadece eğlence için değil aynı zamanda iyi bir eğitim kaynağı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: “Ebeveynlerin çocuklarının ilgi alanlarını bilmeleri, sosyal ağ haber akışlarının nasıl işlediğini anlamaları, böylece onlara rehberlik edebilmeleri ve eğitim içeriğiyle ilgilenmeleri açısından önemlidir. Ayrıca ebeveynler çocuklarına ait hesapların gizliliğini ve güvenliğini yapılandırmayı unutmamalıdır.”