Bakan Selçuk Açıkladı: Çocuk Kitapları İçin İhbar Hattı Kuruluyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların çocuklara zararlı içerikler ile ilgili şikayetlerini iletmesi kapsamında kurulacak web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı'nı duyurdu. Muzur İçerikle Mücadele (MİM) Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle birlikte çocuk kitapları da kontrol altında tutulacak. Çocuklara zararlı içeriklerin gösterilmesini engellemek için gerçekleştirilen proje ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Çocuk Kitapları Artık Kontrol Altında Olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olan kitaplarla ilgili çalışmalarına ilişkin yöneltilen sorular doğrultusunda kurulun çocuklar kitapları sık sık kontrol ettiğini belirtirken zaman zaman da şikayet üzerine incelendiğini ifade etti.

Kurul tarafından incelenen çocuk kitapları zararlı ve müstehcen nitelikte içeriklere sahip olması durumunda söz konusu kitapların "muzır" (zararlı) olarak işaretlendiğini belirten Bakan Selçuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir kitabı yasaklamıyoruz ya da bir kitaba sansür uygulamıyoruz. Muzır ve müstehcen içerik taşıdığına karar verilen kitaplar, kurulun kararının ardından 'küçüklere zararlıdır' ibaresiyle içi görülmeyen poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabiliyor. Yani yasaklama veya sansürleme değil, aileler için içerikle ilgili bir uyarıda bulunmuş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen toplantıda kurulun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun devam ettirdiği çalışmalarının zaman içerisinde genişletileceğini ve vatandaşların şikayetlerinin dikkate alınacağı yeni bir sistem geliştirileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak Muzır İçerikle Mücadele (MİM) Programı'nı başlatıyoruz. Bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nu daha formal, başvuruların yapılabildiği, web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı olan bir yapıya kavuşturacağız. Kurula şu an doğrudan başvuru yapılamıyor. Yeni yapıda vatandaşlarımız çocuklar için zararlı içeriklerle ilgili kurula doğrudan şikayetlerini iletebilecek."