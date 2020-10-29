Çocuk Sağlığı YouTuberlar Yüzünden Mi Bozuluyor?

NYÜ Küresel Halk Sağlığı Fakültesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre çocuk sağlığını YouTuberlar bozuyor olabilir. YouTuberlar tarafından yapılan sağlıksız yiyecek reklamları, binlerce çocuğun bu yiyeceklere özenmesine sebep oluyor.

New York Üniversitesi Küresel Halk Sağlığı Fakültesi ve Grossman Tıp Fakültesi’nin ortaklaşa olarak yaptığı araştırmaya göre, sosyal medyanın gençler üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor. Artan sosyal medya kullanımına bağlı olarak internet reklamlarının daha fazla ilgi çektiğini söyleyen araştırma, yiyecek reklamlarının çocuk sağlığını olumsuz etkilediğine vurgu yapıyor.

"YouTube’un cazibesi, 2020 yılında özellikle kuvvetli olabilir çünkü pek çok ebeveyn uzaktan çalışıyor ve COVID-19 sebebiyle evde küçük çocuk bakmanın zorluklarıyla mücadele ediyor. Ebeveynlerin ve çocukların sağlıklı şekilde beslenmeye devam etmesi çok daha zor hale geldi. Sağlıklı beslenmekten vazgeçirmek yerine bunu destekleyen dijital bir medya ortamına ihtiyacımız var.”

Çocuk sağlığını YouTuberlar bozuyor

2020 yılı itibarıyla dünyanın ikinci en çok tıklanan web sitesi YouTube, çocuklar için popüler bir video izleme platformu. Araştırmaya göre ABD'deki 12 yaşından küçük çocukların yüzde 35'i gününün büyük bölümünü YouTube videolarıyla geçiriyor. Ebeveynlerin yüzde 80'lik kısmı ise çocukların YouTube izlemesine sıcak bakıyor.

NYÜ Langone Nüfus Sağlığı Bölümü’nde yardımcı profesör olan Marie Bragg ise özellikle çocuk fenomenlere dikkat çekiyor. Doğum günlerinden oyuncak kutusu açma videolarına kadar birçok YouTube fenomeni çocuğun kötü örnek olduğunu belirten Prof. Bragg, "Ebeveynler, gıda şirketlerinin çocuk fenomenlerine sık sık para ödediğini ve videolarında kendi sağlıksız yiyecek ve içeceklerinin reklamını yaptırdıklarını fark etmeyebilir." diyor.

ABD'deki 3 ila 14 yaş aralığındaki en çok aboneye sahip olan beş çocuk fenomenin izlenmelerini inceleyen araştırma, 418 adet videonun neredeyse yarısında (yüzde 42) yiyecek ve içeceklerin öne çıkarıldığını gözler önüne seriyor. Dev gıda şirketlerle sponsorlu anlaşma yapan YouTuber çocuklar, izleyicilerinin de sağlığını tehlikeye atmış oluyor.

Yiyecek şirketlerinin yeni ürünlerinin reklam yaptığı 418 videonun 1 milyardan fazla izlenme aldığı tespit edildi. Gıda ve meşrubat şirketlerinin bir hayli yüzünü güldüren bu rakam, YouTuberlara özenen çocuk izleyicilerin ise ne kadar büyük bir tehlikede olduğunu gösteriyor.