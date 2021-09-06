Çocuk YouTuber Olma İsteği Neden Giderek Artıyor?

Çocuk YouTuber olma isteği, dünyanın dört bir yanında giderek artıyor. 7 ila 8 yaşındaki kız çocukları ürün tanıtıyor, erkek çocukları ise çeşitli aktiviteleri kayıt altına alıyor. Bütün bunlara bakılacak olduğunda teknolojinin yaygınlaşması ile hayatın bir parçası haline gelen sosyal medya platformları çocukların gelişiminde büyük bir rol oynamaya başladığı görülüyor.

Peki, çocuklar neden YouTuber olmak istiyor? Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Esra Atalay, çocukların YouTuber olma hayalinin ana nedenine ışık tutuyor.

Çocuk YouTuber Olma İsteğinin Artmasının Olası Nedenleri

Doç. Dr. Atalay'a göre çocukların YouTuber'lık hayalinin ana nedenleri genellikle Kısa zaman içinde pek çok kişi tarafından tanınarak popülerlik elde etme ve kısa süre içinde çok kazanç sağlama hayallerinden oluşuyor. Bunların temelinde ise YouTuber'ları örnek alma bulunuyor.

Çocukların bu gibi nedenlerle YouTuber'lara özendiğini belirten uzmanlar, durumun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yüksek beğeni sayısına ulaşma hedefi yüzünden çocukların üzerinde çok fazla içerik baskısı oluşuyor ve emeklerinin sömürülmesi tehlikesi ile karşılaşıyorlar. Bütün bunlar çocukların benlik ve kimlik gelişimini olumsuz etkiliyor.

Teknolojinin gelişimi ile insanların hayatına girmeye başlayan sosyal medya platformlarının çocukların meslek seçiminde de belirleyici bir faktör olduğunun altını çizen Doç. Dr. Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar eskiden polis, doktor, avukat, pilot, öğretmen olmak isterlerdi, şimdi Youtuber olmak istiyorlar. Youtube platformunda sürekli olarak içerik üreterek geçimini sağlayan insanların olması Youtuberlık şeklinde ifade edilen bir alan ortaya çıkardı. Fakat Youtuber olmak da aslında sinema yıldızı olmak, oyuncu olmak gibi; birçok kişi bunu hedefliyor, çok azı bu işten para kazanıyor."

Dışarıdan kolay gibi görünse de kalıcı olmanın, bu işten hayatını idame ettirecek düzenli bir gelir elde edebilmenin ciddi emek ve zaman gerektirdiğini belirten Doç. Dr. Gül Esra Atalay, "Bunun yanında verilmesi gereken birçok ödün var. Popülerliği yakalamak, ilgi çekebilmek için verilen ödünler var. Dışarıdan bakıldığında sadece keyifli, eğlenceli ve olumlu yanları görünüyor oysa zorlukları da çok olan bir uğraş. Şimdiki çocuklar sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorlar ve burada gördükleri kişiler YouTuberlar, sosyal medya fenomenleri. En çok etkileşimi bu kişilerle kuruyorlar. Haliyle bu kişilere özenip onlar gibi olmak istiyorlar" dedi.

Çocuklar Hedeflerini Yanlış Belirliyor

Çocuk YouTuber olma isteğinin giderek artmasının çok sayıda sebebinin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Atalay, “Youtuberlar popüler, çok beğeni alıyorlar, iyi kazanıyorlar ve hep neşeli ve mutlu görünüyorlar. Üstelik Youtuber olmak için okula gitmek, belirli bir eğitim almak gerekmiyor. Fakat bu bakış açısı çocuğun hedeflerini yanlış seçmesi, zamanını boşa harcamasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

Bir Kanal Sahibi Olmak, Çocuklara Büyümüş Gibi Hissettiriyor

Doç. Dr. Atalay, "Çocukların gözünden bakıldığında çok renkli bir dünya. Popüler olmak beğeni almak, çok para kazanmak, hep eğlenceli şeyler yapmak gibi görülüyor. Kendini ifade ederek, konuşarak, günlük yaşamını kameralar önüne sererek hem zenginlik elde edip hem de takdir toplamak, beğenilip sevilmek mümkün gibi görülüyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Youtuber olmak, bu renkli dünyanın bir parçası olmak, sevilmek, aynı zamanda büyümek de demek. Çocuklar büyümek isterler ve Youtuber’ları taklit ederek büyümüş gibi hissediyorlar. Makyaj videoları çekiyorlar, yetişkinlere benzer bir söylem kullanmaya gayret ediyorlar."

YouTuber Olma Hedefi, Çocukları Yalnızlaştırıyor

Çocuğun çok beğeni almasının ve çok takipçisi olmasının da sakıncalı olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Atalay, "Beğeniler ve yorumlar çocukların kendilerine ve toplum içerisindeki yerlerine ve akranlarına bakışlarının değişmesine sebep olabilir. Çok takipçisi olan çocuk diğer çocukları hayranları olarak görmeye başlıyor. Onlarla kendisi arasında bir hiyerarşi oluşuyor ve bu şekilde çocuk bazen milyonlarca takipçisi olmasına rağmen özünde yalnız bir çocuğa dönüşüyor" dedi.

Çocuk YouTuber Olma Hayali Olan Çocuklara Nasıl Yaklaşılmalı?

Doç. Dr. Atalay, ebeveynlerin çocuğa Youtuber olmanın ve bundan gelir elde etmenin ticari bir faaliyet olduğunu, bunun çalışmak anlamına geldiğini ve çocukların asli görevinin çalışmak değil kendini geliştirmek, öğrenmek olduğunu hatırlatması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Atalay ayrıca çocuğun gelecekte fikri değişmezse böyle bir alanda faaliyet gösterebileceğini ve ebeveynlerin bunu destekleyebileceğini ancak küçük yaşta para kazanmak için içerik üretmesinin doğru olmadığının anlatılması gerektiğini ifade etti.