Çocukken Video Oyunu Oynamak İnsanı Daha Zeki Yapabilir!

Geçmişten günümüze PlayStation, Nintendo Switch, Xbox gibi çeşitli teknolojiler sayesinde uzun yıllardan beri oynanan video oyunları hakkında birçok eleştiri bulunuyor. Oyun oynamaktan hoşlanan insanların büyük bir kısmı oyun oynama işlemini sadece eğlenmekten ibaret olduğunu düşünüyor ama Neuroscience'da paylaşılan bir araştırmanın sonucuna göre çocukken video oyunu oynamak bilişsel yetenekleri geliştirebilir. İşte yapılan araştırmanın tüm ayrıntıları!

Çocukken Video Oyunu Oynamak Faydalı Olabilir

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında geçmişte video oyunu oynamış insanlar ile hayatı boyunca en az bir kere bile video oyunu oynamamış insanları bir araya getirildi. Geçmişte video oyunu oynamış ve hayatı boyunca video oyunu oynamamış 18 ila 40 yaşları arasında 27 kişinin yer aldığı araştırmada katılımcılar bilişsel yetenekleri açısından bir teste tabi tutuldu.

Araştırmada yer alan katılımcılar, 15 gün süren eğitim sürecini tamamladıktan sonra 10 gün boyunca her gün 1.5 saat boyunca video oyunu oynadı. Oyuncuların beyninde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi için oynatılan video oyunu ise Super Mario 64 oldu. Her iki gruptaki katılımcıların da pratiğe devam ettiği süre zarfında oyun performansında büyük gelişmeler meydana geldi ve hayatı boyunca hiç video oyunu oynamamış olan katılımcılar bile video oyunu oynamış olan katılımcıların performansına yaklaştı.

Araştırmacılar, başlangıçta transkraniyal manyetik stimülasyonun etkilerini test etmek için yola çıkmıştı ancak araştırmada yer alan katılımcıların sonuçlarını gözlemledikten sonra yaş ve cinsiyet gibi değişkenlere bir kenara bırakıp başka değişkenlere yöneldi. Araştırmada yer alan bilim insanlarının yöneldiği bir değişken ise geçmişteki oyun deneyimi oldu. Araştırmacılar, ergenlik öncesi dönemde video oyunu oynayan kişilerin bilişsel görevlerde oynamayan kişilere nispeten çok daha iyi olduğunu keşfetti.

Araştırmanın sonucuna bakıldığı zaman video oyunları bazı bilişsel görevler üzerinde faydalı gibi görünüyor ve çocukken video oyunu oynamak insanların zaman ilerledikçe çok daha zeki olabileceğini gösteriyor ancak araştırmacılara göre video oyunlarının faydaları oldukça sınırlı. Araştırmada yer alan bilim insanları, video oyunlarının video oyunları dışındaki hayatta geçerli olmama ihtimaline değindi. Araştırmacıların ifadelerine ek olarak araştırmadaki katılımcıların sayısını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.