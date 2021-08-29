Çocuklar 1 Milyon Dolarlık Bitcoin Çaldı: Aile Geri Vermeyi Reddediyor

İngiliz çocuklar 1 milyon dolarlık Bitcoin çaldı. Kripto para hırsızlığı nadir görülen bir olay değil, ancak 2018'de Andrew Schober'in başına geldiğinde, suçluların izini sürmeye başladı. Şimdi hırsızlığı yapan iki çocuğu bulduğunu ve parasını geri almak için aileyi dava edeceğini söyledi.

Medyaya düşen ABD merkezli yeni bir davaya göre, iki İngiliz öğrenci Colorado'lu bir adamın dijital cüzdanından yaklaşık 1 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı ve aileleri parayı geri vermeyi reddetti.

Çocukların 1 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığa aile sahip çıktı

Benedict Thompson ve Oliver Read, ABD mahkeme belgelerinde henüz reşit değilken 2018 hırsızlığının arkasında olmakla suçlanıyorlar.

Andrew Schober, "Electrum Atom" adlı bir kripto cüzdanı indirdiğini ve Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 770.000 dolar değerinde olan 16.4'ten fazla Bitcoin'i aktarmaya çalıştı. Ancak kötü amaçlı yazılımının farklı bir hesaba yönlendirdiğini iddia ediyor.

Dava açıklamasında, “Bay Schober, yalnızca kendi kripto para cüzdanıyla iletişim kurduğuna inanıyor. Ancak kötü amaçlı yazılım nedeniyle Benedict veya Oliver ya da her ikisi, Bay Schober ile Bitcoin blok zinciri arasındaki iletişimi ele geçirdi ve (cüzdanı) değiştirdi." denildi.

Dava, Schober'in Bitcoin'i kimin çaldığını bulmak için 10.000 dolar harcadığını ve hırsızlık yapan çocukların ebeveynlerine Bitcoin'in iade edilmesini isteyen bir mektup gönderdiğini belirtiyor. Schober mektupta, davada iddia edilen hırsızlığın yaşamı üzerindeki etkisini de anlatıyor.

"Oğlunuz internetteki insanlardan para çalmak için kötü amaçlı yazılım kullanıyor gibi görünüyor. Suçunu kanıtlamak için gerekli tüm kanıtlara sahibiz... kendinize sorun. Zararsız bir şaka yaptığını düşünmüş olabilir ama bunun hayatım için ciddi sonuçları oldu." ifadelerini kullandı.

Avukatına göre Schober, hırsızlık yapıldıktan sonra günlerce yemek yemedi, uyumadı ve son üç yıldır ciddi bir sıkıntı içinde. Çünkü kripto para, çalındığı sırada net servetinin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyordu. "Schober, bir evi finanse etmek ve ailesini desteklemek için kripto para biriminin nihai satışından elde ettiği geliri kullanmayı planlıyordu." şeklinde açıklamalara yer verildi.

Bu mektup üzerine aileden herhangi bir haber alamayınca Schober, Mayıs ayında Colorado'daki ABD Bölge Mahkemesinde hukuk davası açtı. Ağustos ayında, Oliver Read'in annesi Hazel Davina Wells'in avukatları, iki yıllık zaman aşımı süresinin Schober'in davasını açmadan önce geçtiğini iddia eden mahkeme belgeleri sunmuş ve hakimden hırszılık iddiasını reddetmesini istemişti.

1 milyon dolarlık Bitcoin davası ABD Bölge Mahkemesinde inceleniyor ve henüz sonuçlanmış değil.