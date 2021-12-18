Küçük Çocuklarda 3. Doz BioNTech Aşısı Test Ediliyor

3. doz BioNTech aşısının küçük çocuklarda test edildiği açıklandı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının çift dozunun beklenen bağışıklığı sağlamadığı belirtildi. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

6 Ay-5 Yaş Grubundaki Çocuklarda 3. Doz BioNTech Aşısı Deneniyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının iki dozunun bazı çocuklarda yeterince güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturmadığını tespit etti.

İki doz aşının bazı çocuklarda yeterince bağışıklık oluşturmadığı tespit edilmesi üzerine 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar üzerinde aşının üçüncü dozu test edilmeye başlandı. Yapılan bu değişiklik, şirketlerin 2022 yılının ilk yarısına kadar düzenleyicilere sunacak verilerinin olmayacağı anlamına geliyor.

Pfizer ve BioNTech, cuma günü yaptığı açıklamada, iki doz aşının 2 yaşının altındaki çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu, sonuçların 16 ile 25 yaş aralığındaki kişilerden elde edilen verilere benzediği belirtildi. 2-5 yaş arasındaki çocuklarda ise beklenen bağışıklık seviyesi elde edilemedi.

Pfizer Aşı Araştırma Başkanı Kathrin Jansen, cuma günü yatırımcılar ile gerçekleştirdiği bir konferans görüşmesinde önemli bilgiler paylaştı. Jansen, veriler ilişkin yaptığı açıklamada, üç doz aşı yaptıran kişilerin iki doz aşı yaptıranlara kıyasla Omicron dahil olmak üzere varyantlara karşı daha yüksek seviyede korumaya sahip olduğunu söyledi.

Jansen, pediatrik çalışmalarını üçüncü dozu dahil edecek şekilde değiştirmeye ve iki dozluk bir seri yerine üç dozluk bir seri için lisans almaya karar verdiklerini açıkladı.

Federal sağlık yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm uygun kişileri, omicron varyantı ile mücadele kapsamında üçüncü doz aşının yaptırılması gerektiğini söyledi. Yayımlanan ilk veriler, mRNA tabanlı aşıların üç dozunun yeni koronavirüs varyantına karşı yeterli koruma sağladığını gözler önüne seriyor.

Philadelphia Çocuk Hastanesinde aşı uzmanı olan Dr. Paul Offit, Pfizer'in kararını eleştirdi ve bugüne kadar elde edilen verilerin, iki doz aşının hâlâ ciddi hastalıklara karşı koruduğunu gösterdiğini söyledi.

Toronto Üniversitesinde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Isaac Bogoch, delta varyantının ortaya çıkması ve vakaların hızlı bir şekilde artması sonucunda yetişkinlerin üç doz aşı yaptırmasının gerekli hale geldiğini ifade etti.

Dr. Bogoch, çocuklara üç doz verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.