Çocuklar Duymasın Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

İlk kez yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Çocuklar Duymasın dizisi, sezon finali yapmıştı. 2002 yılında televizyon dizisi olarak başlayan Çocuklar Duymasın, o dönemin reyting rekorlarını kırmayı başarmıştı. Her ne kadar çok fazla bir rakibinin olmaması nedeniyle reyting rekoru kırması kolaylaşsa bile dizi, şu anda rakibinin çok olmasına rağmen iyi reyting alıyor.

Dizideki karakterler olan Haluk ve Meltem arasındaki stresli ilişkiyi konu alan ve sürekli olarak boşanmayı düşünen bir çiftin dramını anlatan Çocuklar Duymasın için ilginç bir karar alındı. Hem yapımcı hem de yönetmen olan Birol Güven, Çocuklar Duymasın dizisinin devam edeceği tarihi açıkladı.

Çocuklar Duymasın dizisi ilginç bir tarihte başlayacak

2023 yılı hepimiz için oldukça önemli bir yıl olacak. Neredeyse herkesin diline dolanmış olan 2023,aynı zamanda Çocuklar Duymasın için de 3. bir milat olacak. Dizi, sezon finali yaptı ve Birol Güven’in açıklamalarına göre 2023 yılında yeniden ekranlarda görülecek.

Birol Güven sözlerine şöyle devam etti: "Değişen dünya, yaşam stilimiz, Türk toplumundaki değişimler gerçekleştikten sonra yeni senaryolarla tekrar geleceğiz. Bugünü yeteri kadar anlattığımızı düşünüyoruz. 2023'te geri dönüp neler değişti diye yapabiliriz gündelik hayatı. Değişik dönemlerde 2002'den beri aralar vererek devam ediyoruz. Şimdi hedef 2023 gibi gözüküyor.

Çocuklar Duymasın dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2023 yılında devam etmesi doğru bir karar mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.