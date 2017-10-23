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Çocuklar Kodlama Yaparak Engelleri Aşmayı Öğreniyor

Engelleri aşmak için robot
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen proje
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İzmir'de işitme engelli çocuklar, hayallerindeki robotları yaparak işaret diliyle çalışmaları sağlamak amacıyla robotik kodlama eğitimi almaya başladılar.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, teknoloji çağında kodlamanın büyük önem kazandığına dikkat çekerek, çocukların robotik kodlamaya büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti. Yahşi, Anadolu Ajansına verdiği röportajda, çocuklara verilen eğitimlerin herkesin kendi basit robotunu yapmasını mümkün kıldığını da söyledi.

Engeliler için robot kodlama

Verilen eğitimlerde çocukların kodlamanın temel ilkelerini öğrendiğini söyleyen Yahşi, "Çocuklarımız eğitimlerde kod yazmayı öğreniyor, elektronik devrenin ne olduğunu, ne işe yaradığını görüyorlar. Elektronik sensörleri tanıyorlar. Bu temel ilkeleri öğrendikten sonra gerisi tamamen onların hayal gücüne kalmış. Hayallerindeki makineyi tasarlıyorlar." dedi.

Kurslarda verilen dersler öğrencilere işaret diliyle aktarılıyor. Çocuklar bu tecrübeden de faydalanarak, robotların davranışlarının kodlama ile oluşturulabileceğini ve bu yöntemle istenilen komutların basit makinelere nasıl verilebileceğini hızla kavrayabiliyorlar.

Yahşi, eğitime dahil olan çocukların hayallerindeki makineleri tasarlayarak, adım adım onu oluşturduklarını söyledi. Yahşi, Türkiye'de ilk kez işitme engellilere yönelik robotik kodlama kursunun artık hayata geçirilmiş olduğunun da altını çizdi.

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