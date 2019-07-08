Çocuklar Yaz Tatilinde Teknoloji Bağımlısı Olmasın!

Okullar açılmadan önce yaz tatili boyunca çocukların teknoloji bağımlısı olmaması için uyarılarda bulunan uzmanlar, teknolojinin faydalarını ve zararlarını anlattı. İşte Anadolu Üniversitesi uzmanlarından gelen uyarılar.

Konu hakkında Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada çocukların yaz tatili döneminde boşluğa düştüğünü ve bundan dolayı internetle fazla zaman geçirdiğini ifade etti. Ailelerin tatil boyunca çocuklarının takibinde olması gerekiyor.

"Çocuğa gerçekte yapmak istemeyeceği bir şeyi online yapmaması gerektiği söylenmelidir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır. Dijital dünyanın sağladığı faydalar göz ardı edilmemelidir" şeklinde açıklamalarda bulunan AÜ araştırmacıları, teknolojiyi eğitim amacıyla kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca çocukların oynadığı oyunlara, girdiği sitelere, takip ettiği fenomenlere de dikkat edilmesini söyleyen uzmanların tam açıklaması şu şekilde:

"Aileler çocuklarıyla sosyal medyada arkadaş olmalıdır. Kriminal zaman dilimi olarak betimlenen saat 02.00-05.00 arasını kapsayan dilimde çocukların sosyal medya ağlarındaki faaliyetlerini, gönderilerini takip etmelisiniz. Aileler sosyal medya bağımlılığını azaltmalıdır.

Çocukların yetişkinlere göre yanıltılması çok daha kolay olabileceğinden kişisel mali bilgilerin hiçbiri çocuklarla paylaşılmamalıdır. Koruyucu yazılımlardan destek alınmalıdır"