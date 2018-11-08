Çocuklar YouTube'da Tehlikeli İçeriklerle Karşılaşabiliyor!

ABD’de YouTube hakkında yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarınca yayınlanan raporda, YouTube kullanıcılarının yüzde 60'ından fazlası, platformda rahatsız edici davranışlar içeren videolarla karşılaştıklarını söyledi.

Kullanıcılar bu videoların yanlış ve çocuklar için uygun olmadığını belirtirken, özellikle 11 yaşından küçük çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığı raporda yer aldı.

ABD'de yaşayan yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anketler sonucunda oluşturulan raporda, YouTube’un 13 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmadığı ancak buna rağmen ebeveynlerin üçte birinden fazlasının, düzenli olarak 11 yaşında veya daha küçük çocukların YouTube'dan video izlemesine izin verdiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl platformun YouTube Kids bölümünde, şiddet içeren davranışlarda bulunan popüler çizgi film karakterlerinin de olduğu rahatsız edici videolar olduğu ortaya çıkarılmıştı. Elsagate skandalı olarak adlandırılan bu olaydan sonra YouTube, platformdaki güvenliği artıracağını söylemişti. Fakat Google'ın sahip olduğu YouTube'un çocuklara özel olan bölümü YouTube Kids'te hala rahatsız edici videoların yer aldığı görülüyor.

Yine de kullanıcıların yaklaşık yarısı, YouTube’u içerdiği eğitici videolar nedeniyle tercih ettiğini ve bu yönüyle hizmeti faydalı bulduğunu söyledi.