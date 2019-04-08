Çocuklara Müstehcen Şeyler Yaptıran Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası

İnternet üzerinde Gagabulut olarak bilinen Bulut Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İzmir’de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp, bunu YouTube üzerinden yayınlayan Gagabulut, gelen şikayetler üzerine gözaltına alınıp, tutuklu yargılanmaya başlanmıştı. Bugün itibarıyla dava sonuçlandı ve Bulut Altuğ, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kordon Boyu’na çıkan ve burada gördüğü reşit olmayan gençleri, para karşılığında öpüştürerek, para veren Bulut Altuğ, infial yaratmıştı. Görüntüleri Gagabulut ismiyle YouTube üzerinden yayınlayan Altuğ, videonun yayınlanmasının ardından gündemin ilk sırasına oturmuştu. Gelen şikayetlerin ardından İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken F.B.B., ifade için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken F.B.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Altuğ ve F.B.B. hakkında dava açıldı. İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Bulut Altuğ, SEGBİS ile cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık F.B.B. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Çektiği görüntülerden pişmanlık duyduğunu ve yayınladıktan sonra yaptığı hatayı fark ettiğini dile getiren Altuğ, “Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim.İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beraatimi istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik “cinsel istismara azmettirme” suçundan her mağdur için sekizer yıl ve “müstehcen görüntüleri yaymak” suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanık F.B.B.’ye de 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik “cinsel istismara azmettirme” suçunda Altuğ´a yardım etmesinden dolayı her mağdur için dörder yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi. “Müstehcen görüntüleri yaymak” suçundan beraat eden tutuksuz sanık F.B.B., kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.