13 Yaşın Altındaki Çocuklara Özel Instagram Geliyor

Facebook geçtiğimiz gün doğruladığı bir raporda çocuklara özel Instagram geliştireceğinden bahsediyor. Instagram'daki yöneticiler, 13 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılabilecek popüler fotoğraf paylaşım uygulamasının bir sürümünü oluşturmayı planlıyor.

Facebook, federal gizlilik düzenlemeleri nedeniyle uygulamayı mevcut haliyle kullanmalarına izin verilmeyen 13 yaşın altındaki çocuklar için Instagram uygulamasının özel bir sürümü üzerinde çalıştığını söylüyor.

Şirket, Buzzfeed News tarafından yayınlanan ve Instagram'da "ebeveyn kontrollü bir deneyime" izin verdiğini söyleyen raporu doğruladı.

Çocuklara özel Instagram, Facebook'un gençleri güvende tutmayı amaçlayan bir dizi yeni Instagram önlemini açıklamasından sadece bir gün sonra geldi. Ancak bu duyuru, çocuklar için bir Instagram oluşturma planından bahsetmiyor.

Çocuk hakları savunucuları ise konuya ilişkin endişelerini dile getirerek, çocuk dostu bir Instagram'ın Facebook'un kullanıcı tabanını genişletmesi ve çocukları ürünlerini kullanmaları için şartlandırması ve böylece onlardan para kazanması için yeni bir yol olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü'nün kar amacı gütmeyen bir kolu olan Amnesty Tech'in eş direktörü Rasha Abdul-Rahim, "Facebook, çocukların mahremiyetine gelince en büyük tehditlerden birini oluşturuyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Çocuklar için çevrim içi güvenlik önlemlerini artırmak çok önemlidir ancak gerçek şu ki, Facebook çocukların verilerini toplayacak ve onların ayrıntılı profillerinden kâr elde edecek."

Çocuklara özel Instagram aktivistlerin hedefinde

Facebook, 2017'de Messenger Kids uygulamasını başlattı ve çocukların ebeveynleri tarafından onaylanan aile üyeleri ve arkadaşlarıyla sohbet etmelerine olanak sağladı. Çocuklara ayrı Facebook veya Messenger hesapları vermeyen uygulama, ebeveyn izni olmayan mesajları da engelliyor.

Messenger Kids uygulaması ebeveyn hesabının bir uzantısı olarak çalışıyor ve ebeveynler, çocuklarının kiminle sohbet edebileceğine karar verme yeteneği gibi kontrollere sahip. Ancak birçok çocuk gelişimi uzmanı, çocukların sosyal medyada yer almasına gerek olmadığını söyleyerek şirketin bu uygulamasını geri çekmeye çağırdı.

Facebook yaptığı açıklamada, "Çocuklar giderek artan bir şekilde ebeveynlerine, arkadaşlarını takip etmelerine yardımcı olacak uygulamalara katılıp katılamayacaklarını soruyor. Şu anda ebeveynler için pek fazla seçenek yok, bu nedenle ek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz -Messenger Kids'te yaptığımız gibi- ebeveynler tarafından yönetilen uygulama çocuklar için uygundur." dedi.

Messenger Kids'i başlattığında Facebook, çocuklara pazarlama yapmak için reklam göstermeyeceğini veya veri toplamayacağını da ekledi. Bakalım çocuklar için Instagram uygulamasında işler nasıl gidecek, zamanla göreceğiz.