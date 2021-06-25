Araştırmacılar, Çocuklara Sebze Yedirmek İçin Basit Bir Yöntem Buldu

Çocuklara sebze yedirmek ile ilgili sorun yaşayan ebeveynler için yeni, basit ve sinsi bir yöntem keşfedildi. Çocuğunun hiç sebze yememesinden şikayetçi ve ona sebze sevdirmenin yollarını arayan anneler, araştırmacıların sunduğu yeni yolla çocuğuna eskisinden daha çok sebze yedirebilir.

Sebzeler, yüksek lif seviyesi ve faydalı içeriği ile insan sağlığına çok önemli faydalar sağlar. Buna rağmen birçok insan özellikle sebzelerin kokusunu sevmediğinden ya da lezzetinin diğer yiyeceklere göre daha az güzel olduğunu düşündüğünden beslenme programına yeterince sebze eklemiyor.

Çocuklara Sebze Yedirmek İçin Ne Yapılmalı?

Çocukların sebze tüketimini arttırmak isteyen araştırmacılar ise bu zamana kadar birçok yol sundu ancak yeni araştırma, önceki araştırmaların aksine çok daha basit ve işe yarıyor. Çocuğunuza eğer sebze yediremiyorsanız bu yola başvurmak size yardımcı olabilir. Araştırmacılara göre çocukların tabağındaki sebze miktarını arttırmak, o çocukların daha fazla sebze yemesini sağlıyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından belirlenen diyet yönergelerine göre çocuklar için günlük önerilen sebze miktarı yaklaşık 1,5 fincana denk geliyor.

Porsiyon büyüklüğünü arttırmak, çocuklar için önerilen günlük porsiyonu tüketmeleri için tek başına yeterli olmayabilir. Araştırmacılar bu nedenle çocuklara gerçekten yemeyi sevdikleri sebzeleri sunmanın da önemli olduğunu belirtti. Küçük çocukları yavaş yavaş yeni sebzelerle tanıştırmak ve bu sebzeler üzerinde farklı baharatlar kullanmak, çocukların tükettiği sebze miktarının artmasına yardımcı olabilir.

Araştırmada 3 ila 5 yaşlarında 67 çocuk katılımcı yer aldı. Sebzelerin yanında servis edilen diğer yiyecekler arasında balık kroket, pirinç, süt ve elma püresi yer aldı. Araştırmacılar, sebzelerin tabaktaki diğer yiyeceklerle adil bir rekabet içerisinde olması gerektiğine dikkat çekti. Onların asıl tüketmesi gereken sebzelerin yanında en sevdikleri ve çok sağlıklı olmayan yiyecekleri verirseniz çocuğun tabaktaki sebzeleri tüketmesi mümkün olmayabilir. Benzer şekilde sebzelerin diğer yiyeceklere oranla lezzetli olmasına da dikkat etmelisiniz.

Araştırmacılar, daha büyük porsiyonlar servis etmenin sebze tüketimini arttırabileceğini ama çocukların servis edilen bütün yiyecekleri yememesi durumunda israfın artabileceğini de sözlerine ekledi.

Küçük çocuklara sebze yedirmek bazen zannedilen de zor olabiliyor ama çocuklara yemekleri küçük oyunlarla yedirmeye çalışmak çoğu ebeveynin çocuğuna sebze yedirmesini sağlayabilir.