FDA, BioNTech Koronavirüs Aşısının 5-11 Yaşta Kullanımını Önerdi

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech koronavirüs aşısının 5-11 yaşta kullanımını tavsiye etti. 12 yaş ve üstü çocuklar için zaten uygun olduğu bildirilen koronavirüs aşısının belirtilen yaş aralığındaki çocuklara uygulanabileceği belirtildi.

Çocuklar Kaç Doz BioNTech Koronavirüs Aşısı Olabilir?

BioNTech ve Pfizer'ın geliştirmiş olduğu küçük çocuklara yönelik koronavirüs aşısı, 12 yaş ve üstü kişilere uygulanan dozun üçte biri kadarını oluşturuyor. İki doz alacak çocuklara aşının üç hafta ara ile uygulanması gerekiyor. New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre oylamanın resmi olarak onaylanması halinde karar 28 milyondan fazla çocuğu ilgilendirebilir.

Uygulama aşamasına geçilmeden önce oylamanın öncelikle FDA tarafından resmi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Oylama sonucu eğer onaylanırsa sırada CDC'ye (Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) bağlı bir komite, çocuklara koronavirüs aşılarının nasıl yapılması gerektiğine ve özel tavsiyelerde bulunup bulunulamayacağına karar vermek için toplanacak.

Komitenin tavsiyesinin ardından son bir onaydan daha geçilecek. Eğer onay verilirse Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan 5 ila 11 yaşlarındaki çocuklar da aşılanmaya başlanacak.

COVID-19'un Beyin Sisine Yol Açtığı Tespit Edildi

Yeni bir araştırmaya göre COVID-19 beyin sisi adlı bilişsel bozukluğa neden olabiliyor. Beyin sisi olarak tanımlanan bilişsel bozukluk COVID-19 hastalarında ve hatta hastaneye kaldırılmamış bazı kişşilerde aylar boyunca devam edebiliyor.

Jacqueline Becker ve ekibi, "Bu çalışmada, hastaların COVID-19'a yakalanmasından birkaç ay sonra nispeten yüksek bir bilişsel bozulma sıklığı bulduk. Yürütme işlevi, işlem hızı, kategori akıcılığı, bellek kodlaması ve hatırlamadaki bozukluklar hastanede yatan hastalar arasında baskındı" dedi.

Yeni çalışma, Nisan 2020'den Mayıs 2021'e kadar demansı olmayan 740 Covid-19 hastasıyla ilgili verileri içeriyordu. Her hastanın bilişsel işlevsellik durumu değerlendirildi. Araştırmacılar, çalışma kapsamında hastalar arasındaki bilişsel bozulma sıklığını analiz etti.

Araştırmacılar, tüm hastalar arasında %15'inin konuşma akıcılığında eksiklikler, %16'sının yürütücü işlevler olarak adlandırılan bir dizi zihinsel beceride ve %18'inin bilişsel işlem hızlarında eksiklikler gösterdiğini aktardı. Hastanede yatan hastaların dikkat, yürütücü işlevler, konuşma akıcılığı ve hafızada bozulmaya uğrama olasılığının daha yüksek olduğu kaydedildi.