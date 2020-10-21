Çocuklarda Görülen Yaygın Koronavirüs Belirtileri Açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya ediyor. Çocuklar, aynı yetişkinlerde olduğu gibi koronavirüse yakalanabilir ve farklı semptomlar gösterebilir. Çocuklarda görülen koronavirüs belirtileri ne? Birleşik Krallık'tan bir araştırma ekibi, farklı yaşlarda COVID-19 semptomlarını vurgulayan yeni verilerle karşımıza çıktı. İşte çocuklarda görülen koronavirüs belirtileri.

Çocuklarda Görülen Koronavirüs Belirtileri

Araştırmacılar, çocuklarda yaygın görülen koronavirüs semptomlarını belirlemeye yönelik bu çalışmayı yapmak için testi pozitif çıkan 200 çocuktan alınan verileri inceledi. Çocukların tam üçte biri asemptomatikken, bu çalışma semptomları olan çocukların yetişkin COVID-19 hastalarında görülenlerle aynı belirtileri göstermediğini ortaya koydu.

Veriler COVID-19'a yakalanan çocukların en yaygın olarak şu semptomları sergilediğini gösteriyor:

Yorgunluk

Baş ağrısı ve ateş.

Öksürük veya tat / koku kaybı.

Semptom gösteren çocukların % 55'i yorgunluk, %54'ü baş ağrısı ve yaklaşık% 50'si ateş bildirdi. Diğer yaygın semptomlar arasında boğaz ağrısı, ishal ve iştahsızlık yer alıyor. Sizler çocuklarda görülen koronavirüs belirtileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Ülkemizde Hasta Sayısı Kaç?

20 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 351.413 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.445'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.545 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 306.939 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.