Çocuklarda Koronavirüs Vakaları 30 Kat Arttı

Paylaşılan son verilere göre çocuklarda koronavirüs vakaları hazirandan ayından bu zamana kadar 30 kat arttı. Son iki hafta içerisinde 500 bin yeni çocuk vakasının rapor edildiği belirtildi. Peki, çocuklardaki vaka sayısı neden hzılı bir şekilde artıyor? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

Çocuklarda Koronavirüs Vakaları Rekor Seviyelere Ulaştı

Amerikan Pediatri Akademisi tarfından pazartesi günü yayımlanan verilere göre çocuklarda COVID-19 vakaları haziran sonundan bu yana 30 kart arttı. Son iki hafta içinde 500.000 çocuk vakası rapor edildi. Bu durum, çocuklardaki vaka sayısının rekor seviyelere ulaştığı anlamına geliyor.

Amerikan Pediatri Akademisi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, pediatrik vakaların katlanarak arttığını söyledi. Pediatrik vakaların bu kadar hızlı bir şekilde artmaya başlamasında delta varyantının etkili olduğu belirtiliyor. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde 100'ün üzerinde ülkede tespit edilen Delta, çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam koronavirüs vakalarının yüzde 15,5'ini çocukların oluşturuyor. Bu oran, haziran ayının sonunda yüzde 14,2 seviyesindeydi. Kısa süre içerisinde önemli bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz.

Haziran ayının sonuna doğru çocuklardaki COVID-19 vakaları hızlı bir şekilde düşmüştü. Çocuklar 17 Haziran haftasında toplam vakaların yalnızca yüzde 10'unu oluşturuyordu. 2 Eylül haftasında koronavirüs vakalarının yüzde 29'unu çocuklar oluşturdu.

ABD'de 2 Eylül haftasında 243 bin 373 pediatrik vaka tespit edildi. 26 Ağustos haftasında 251 bin 781 pedatrik vaka bildirilmişti. 14 Ocak'ta sona eren bir önceki haftada çocuklarda 211 bin 466 vaka tespit edilmişti. Çocuklardaki COVID-19 vaka sayısı 17 Haziran haftasında 8 bin 447'ye düşmüştü.

Ülkede son iki hafta içerisinde bildirilen pediatrik vakaların yaklaşık yarısı, birçok bölgenin yetersiz aşılandığı ve bulaşmanın son derece yüksek olduğu Güney eyaletlerinde yer aldı. 12 yaşının altındaki çocuklar henüz aşı için uygun değil fakat veriler, daha büyük çocukları ve yetişkinleri aşılamanın onları COVID-19'dan koruyabileceğini göstermeye devam ediyor.

ABD'li yetkililer, yeni tip koronavirüs aşılarının ekim sonu ve yıl sonu arasında 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar için hazır olmasını hedefliyor.