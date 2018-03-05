Çocuklarda Oyun Bağımlılığına Dikkat!

"Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşarak, sorunlu bireyler haline geliyor" bu önemli uyarının sahibi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tiryaki'ye ait. Aşırı oyun oynayan kişilerin giderek içe dönük bir hale geldiğini söyleyen Tiryaki, çağın en önemli sorunlarından oyun bağımlılığına dikkat çekti.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tiryaki, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çağın en önemli sorunlarından biri haline gelen ve özellikle çocuklarda görülen oyun bağımlılığına karşı ciddi uyarılarda bulundu.

Aşırı Oyun Oynayan Çocuk İçe Dönük Oluyor

Çocuk ve ergen gruplarda teknoloji-internet kullanımına bağlı davranış değişikliklerin kaygı verici olduğunu belirten Prof. Dr.Tiryaki, aşırı oyun oynayan kişilerin giderek içe dönük bir hale geldiğini vurguladı.

"Aşırı düzeyde oyun oynayan kişi, gerçek ve toplumsal yaşam etkinliklerinden uzaklaşır, dış dünya beklentilerinden kopar ve giderek içe dönük yaşamaya başlar. Kişi oyun oynayamadığında huzursuzluğa kapılır, gerginleşir" diye konuşan Tiryaki, sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür bir değişimin sonucunda çocuk ve ergenlerde okul başarısında düşüş, oyunlar için harcanan para, kişiler arası ilişkilerde yaşanan öfke ve kendine güven sorunları, kişisel bakımda ortaya çıkan bozulmalar dahil birçok konuda olumsuz sonuçlar ile karşılaşmak söz konusu olur"

Çocuklar, Ergenler ve Yetişkinler Risk Altında

Çocukları, ergenleri ve yetkişkinleri risk grupları olarak nitelendiren Prof. Dr. Tiryaki, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Özellikle uzun saatlerini verimli ya da sağlıklı etkinliklerle düzenlenmemiş kişiler, örneğin açıktan okula gidenler, okul dışı zamanlarını uygun aktivitelerle doldurmayanlar risk taşımaktadırlar. Öte taraftan, ruhsal çöküntüsü olanların, kaygı bozukluğu ve düşük benlik saygısı olanların, toplumsallaşma becerileri düşük kişilerin risk altında oldukları söylenebilir. Çocukluk çağı dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sorunları olanların da benzer şekilde risk altında olduğu vurgulanmalıdır"

Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalara değinen Tiryaki, Batı kaynaklı çalışmalarda oyun bağımlılığın çocuk ve ergenlerde yüzde 2-6 mertebesinde görüldüğü belirtti. Ülkemizde ergenlerde yapılan çalışmalarda bunun yüzde 1-1,5 bandında görüldüğünü ifade eden Tiryaki, "Bilgisayar oyunları oynayanların yüzde 15 kadarının bağımlılık düzeyinde bir davranış geliştirdiklerini bildiren yayınlar mevcuttur. Öte yandan çok güncel araştırmalar özellikle erişkin grupta oyun oynadığını bildiren kişilerin yüzde 65 kadarında herhangi bir bağımlılık davranışı olmadığını ancak yüzde 0,3-1 bireyde bozukluk kabul edilecek değişimlerden bahsedilebileceğini bildirmektedir" değerlendirmelerini yaptı.