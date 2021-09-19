Çocuklardaki Pozitiflik Oranı Belli Oldu: Büyük Bir Artış Var!

Çocuklardaki pozitiflik oranı açıklandı. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, konuya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklardaki Pozitiflik Oranı Yüzde 30'a Ulaştı

Çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığını belirten Prof. Dr. Ergin Çiftçi, DHA'ya yaptığı açıklamada, çocuklarda COVID-19'un önceki dönemlere kıyasla biraz daha arttığını, bu noktada çeşitli faktörlerin rol oynadığını söyledi.

Prof. Dr. Çiftçi, "Okulların açılmasının da bunda etken olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında tatil bitti ve insan aktivitesi çok arttı. Maalesef salgınla ilgili önlemlerin de biraz azaldığını görüyoruz. Maske kullanımı maalesef azaldı" diye konuştu.

Önceki haftalara kıyasla koronavirüs tespit edilen çocukların oranında çok büyük bir artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, "Test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30’lara yaklaştığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmasını gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çiftçi, "Salgını kontrol altına alabilmek için en önemli silahımız şu anda aşı. Mutlaka aşılanmalıyız. Çocuklarda da artık aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklar da aşılanmalı" sözlerine yer verdi.

Çocuklarda COVID-19 vakalarının son dönemde arttığını söyleyen Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "İlk başta COVID-19’un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirginleşmişti ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıktıkça bu bilginin değiştiği ve aşılanmayla da birlikte hastalanan grup ve hastaneye yatışlarda etkilenme açısından çocuk grubunun bu alanda giderek öneminin arttığı görülmektedir" dedi.

Prof. Dr. Kendirli, "Bizim hastanemizde COVID-19 için ayrılmış alanlar dolu ancak çocuk hastada erişkinlerde olduğu gibi çok büyük yerler ayırmamız gerekmemişti. Şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonda 8 yatağımız var. Onlar dolu. Bir de acilde pozitif hastamız var yatmayı bekleyen" sözlerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının en başından beri çocuk hastanesine acil anlamda başvuran 0-18 yaş çocuk grubundaki 21 bin hastaya test yapıldığını ve bunun 2500'ünün pozitif çıktığını ifade eden Prof. Dr. Kendirli, "Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11.8 civarlarındaydı ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.