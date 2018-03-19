Çocukları Anonim Mesaj Uygulamalarından Uzak Tutun

Sanal zorbalığa teşvik etmesi sebebiyle yurtdışında büyük tartışmalara konu olan ve yasaklanması istenilen Sarahah isimli uygulama, Türkiye’deki kullanıcılar için de kullanılabilir hale geldi. Uzmanlar ailelerin çocukları anonim mesajlaşma uygulamalarından uzak tutmaları gerektiğini söyledi.

Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, bir süre önce çeşitli ülkelerde yayınlanmış ve büyük tartışmaların başlamasına sebep olmuştu. İsimsiz şekilde mesajlaşma imkanı sunan uygulamanın, anonimlik sunması sebebiyle sanal zorbalığın merkezi haline geldiği, taciz ve tehdit mesajlarıyla dolu olduğu söylenmişti. Sarahah’ın Türkiye’de yayınlanmasının ardından anonim mesaj uygulamaları hakkında tartışmalar tekrar alevlenirken, Google Play ve App Store üzerinden indirilebilecek başka anonim mesajlaşma uygulamalarının bulunduğu kaydedildi.

Bunlar bir tanesi olan Psst’in 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı görülürken, Türkçe dil seçeneği sunmayan uygulamanın ülkemizde çok popüler olmadığı belirtildi. Truth isimli bir başka uygulamanın telefon rehberindeki kişilere isimsiz mesaj atabilme şansı tanıması sebebiyle oldukça tehlikeli olduğunun altı çizilirken, Whisper isimli uygulamanın yine anonim şekilde fotoğraf yoluyla mesajlaşma seçeneği sunduğu söylendi.

Roomvine adındaki Android ve iOS uygulamasının bulunduğunuz mekandaki kişilerle mesajlaşma imkanı sunduğu, Türkiye’de en çok kullanılan connected2.me uygulamasının ise “Sen de milyonlara anonim olarak mesaj atabilirsin. Cesur ol, seni görmeyecekler” sloganıyla 5 milyondan fazla indirildiğinin altı çizildi.

İsmi geçen uygulamaların yetişkinler için geliştirildiği vurgulayan uzmanlar, çocuk yaştaki kullanıcıların bu uygulamalara girmelerinin ardından tehlikeye düşebileceklerini ifade ettiler. Anonimliğin arkasına saklanılması durumunda çocuklara yönelik şiddet olaylarının yaşanma ihtimalinin daha fazla olduğu aktarılırken, ebeveynlerin bu uygulamalara dikkat etmeleri gerektiği söylenenler arasında yerini aldı.