Yeşillendirme, Çocukların Bağışıklık Sistemini Büyük Ölçüde Güçlendiriyor

Finlandiya'da yapılan yeni bir çalışmaya göre çocukların bağışıklık sistemi, yeşillikle dolu bir alanda yeterince zaman geçirildiğinde büyük iyileşme görebilir. Finlandiya'da yer alan kreşlerde gerçekleştirilen deney için kreşler öncelikle çimlendirildi.

Çimlendirmenin ardından çocuklardan fundagiller familyasından çeşitli yaban mevsimi gibi çeşitli bitkilere bakması istendi. Bu ürünlerle ilgilenen, yeşilliğin tadını çıkaran küçük çocukların bağırsaklarında ve derilerinde bulunan mikrop çeşitliliğinin ise sağlık açısından oldukça faydalı olduğu keşfedildi.

Yeşillendirmenin yapıldığı kreşlerdeki 3, 4 ve 5 yaşındaki çocukların T-hücresinde kaldırım, kiremit ve çakıllarla dolu standart kreşlerde zaman geçiren diğer çocuklara kıyasla daha çok artış olduğu gözlemlenirken çocukların bağışıklık sisteminde de bazı önemli değişikliklerin meydana geldiği belirlendi.

Helsinki Üniversitesi'nden çevre bilimci Marja Roslund, "Yeşillik alanda zaman geçiren çocukların bağırsak mikrobiyotasının her gün ormanı ziyaret eden çocukların mikrobiyotasına oldukça benzer olduğunu bulduk" sözlerini kullandı.

Önceki araştırmalar, çocukların erken yaşta yeşil alanda vakit geçirmesinin daha iyi çalışan bir bağışıklık sistemi ile doğrudan bağlantılı olduğunu zaten göstermişti fakat bu ilişkinin gerçekten de neden-sonuç ilişkisine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri var.

Finlandiya'da gerçekleştirilen deneyse çocukların çevresini değiştiren ve daha sonra mikrobiyomlarındaki değişiklikleri, dolayısıyla bağışıklık sistemini test eden ilk deney. Çalışmanın bulguları, konu ile ilgili bütün cevapları vermese de ilk ortaya atılan fikri destekliyor. Yani çevredeki mikroplardaki değişikliğin çocuklarda iyi bir mikrobiyoma işaret ettiğini gösteriyor ki bu da çocukların bağışıklık sistemine çok büyük bir katkı sağlıyor.

Çocukların Bağışıklık Sistemi ile İlgili Çalışma Nasıl Yapıldı?

Çalışma, 3 ila 5 yaşlarındaki toplam 75 çocuğun olduğu 10 farklı kreşin bahçesinde bulunan mikroplar ve onların çocuklara etkisi incelendi. Bu kreşlerin bazıları beton ve çakıllı standart bahçelere sahipti, bazılarının ise yeşillikle doldurulmuş bahçesi vardı.

Çalışma toplamda 28 gün sürdü. Son 4 kreşteki çocuklara haftada 5 kez yeni arka bahçelerinde oynamaları için zaman verildi.

Araştırmacılar, çalışmanın sonunda yeni bahçelerinde vakit geçiren çocukların ciltlerinin ve bağırsaklarının daha az yeşillikli bahçelere sahip kreşlerde oynayan çocuklara göre daha iyi durumda olduğunu tespit etti.