Çocukların Bilgilerini Toplayan 3 Uygulama Play Store'dan Kaldırıldı

Google özellikle küçük çocukların büyük bir kolaylıkla erişebileceği 3 uygulamanın kaldırılmasına karar verdi. Uluslararası Veri Sorumluluk Konseyi tarafından riskli bulunan uygulamaların kaldırılması gerekçesi ise çocukların bilgilerini toplaması oldu. Zorlu günlerden geçen şirket konsey tarafından yapılan bildirimi dikkate alarak söz konusu uygulamaları Google Play Store'dan kaldırdı.

Çocukların Verilerini Topladığı İçin Play Store'dan Kaldırılan Uygulamalar

Kar amacı gütmeyen Uluslararası Veri Sorumluluk Konseyi'nden (IDAC) bazı araştırmacılar, Google'ın uygulama mağazasında çocuklara yönelik yapılmış üç popüler uygulamanın veri toplama politikalarını ihlal ettiğini ileri sürerek söz konusu uygulamaları Google'a bildirdi. IDAC açıklamasına bu uygulamaların Android ID erişiminin olmasından ötürü kullanıcıların bilgilerine de erişim sağlama ihtimalinin olduğunu da ayrıca ekledi.

Google Play Store'da şu an 3 milyondan fazla uygulama bulunuyor ve bu uygulamaların azımsanmayacak kadar büyük bir kısmında kötü amaçlı içerikler bulunuyor. Bu kötü amaçlı içeriklere casus yazılımı, reklam yazılımı ve benzerleri örnek olarak verilebilir. Google'ın mağazasını kullanan kişiler, uygulama mağazasının daha güvenli hale getirilmesi için Google'ın çok daha sık bir biçimde denetim yapması gerektiğini düşünüyor.

Uluslararası Veri Sorumluluk Konseyi tarafından paylaşılan rapordan sonra üç uygulama Play Store'dan kaldırıldı ancak bu uygulamalar indirme sayılarının toplamı 20 milyonu aşmış ve yaygın olarak kullanılan uygulamalardan oluşuyordu. Konseyin uygulama mağazasından kaldırılması için bildirimde bulunduğu uygulamalar arasında Cats & Cosplay, Princess Salon​ ve Number Coloring aldı. Araştırmacılar, bu uygulamaların kullanıcıların Android ID'sine erişiminin olduğunu ve veri sızıntısı olabileceğini ileri sürdü. Google söz konusu uygulamaları mağazasından kaldırdı ancak sızdırılan veriler hakkında bilgi vermedi.

IDAC Başkanı Quentin Palfrey, bu tür uygulamalarla ilgili yaptığı açıklamada, Android ID ve AAID erişiminin kullanıcıları savunmasız hale getirebileceğini, uygulama geliştiricilerine kullanıcının coğrafi konum gibi önemli bilgilerine ulaşma fırsatı verebileceğini dile getirdi.

Uluslararası Veri Sorumluluk Konseyi Başkanı Palfrey, Unity motoru tarafından sağlanan SDK'ların belirli sürümlerinin kullanıcıların Android ID ve AAID bilgilerinin aynı anda toplandığını belirtti. Bu tür bilgilerin kullanıcılar hakkında yeterli bilgi toplanmasına veri sızıntısı gibi sorunların meydana gelmesine yol açma ihtimali var.