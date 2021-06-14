Çocukların İnternet Kullanımı: Son 2 Yılda Neler Arattılar?

Yeni bir Kaspersky Safe Kids araştırmasında çocukların internet kullanımı hakkında bazı önemli ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Bu ayrıntılar içerisinde 2021 ve 2021 yıllarında çocukların en çok nelere ilgi duyduğu, neleri daha çok arattığı gibi birçok bilgi elde edildi.

Son araştırmaya göre geçen yıl çocukların "yazılım, ses ve video", "e-ticaret" ve "internet iletişim medyası" kategorilerine olan ilgisi artarken video oyunlarına olan ilgisi azaldı. TikTok, YouTube ve WhatsApp gibi uygulamalar, çocuklar arasında popüler olan uygulamaların başında geldi.

TikTok diğerlerinin önüne geçerek çocuklar arasında popülerlik seviyesini neredeyse iki katına çıkardı ve Instagram'ı geride bıraktı.

Çocukların İnternet Kullanımı Nasıl Değişiklik Gösterdi?

2020 özellikle çocuklar için oldukça zor bir yıl oldu. Salgından ötürü dünya çapında uzaktan eğitime geçildi, çocukların arkadaşları ve ailesi ile olan iletişiminde bozulmalar oldu ve eğlence dahil olmak üzere çocukların birçok alışkanlığında büyük bir değişim meydana geldi.

Kaspersky'ın yaptığı yeni araştırma ise çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının bu koşullar altında nasıl değişiklik gördüğünü gözler önüne seriyor. Şirket bu bilgileri elde etmek için en popüler Android uygulamaları ve Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan web sitesi kategorileri gibi anonim verileri kullandığını söyledi.

Çocuklar 2020-2021'de En Çok Hangi Sitelere Girdi?

Yazılım, ses ve video kategorisindeki siteler (%44,38) İnternet iletişim medyası kategorisine giren siteler (%22,08) Video oyunları ile ilgili siteler (%13,67)

Çocukların En Çok Kullandığı Uygulamalar

YouTube WhatsApp TikTok

Çocuklar arasında en popüler uygulamalar listesinin ilk sırasında YouTube yer aldı. YouTube'dan sonra WhatsApp geldi. Üçüncü sıraya ise TikTok yerleşti. Brawl Stars, Roblox, Among Us ve Minecraft oyunları da yine çocuklar arasında en popüler oyunların üst sıralarında yer alan isimler oldu.

Çocukların En Çok Oynadığı Oyunlar

Minecraft (22,84)

Fortnite (%6,73)

Among Us (%3,80)

Brawl Stars (%6,34)

Roblox (%3,82)

Çocuklar YouTube'da En Çok Neler Aratıyor?

Çocukların YouTube'da arattığı videoların %17,35'ini müzik klipleri oluşturuyor. Çocukların en çok dinlediği şarkılar ise BTS ve Blackpink gibi K-POP gruplarının şarkılardan ve Ariana Grande, Billie Eilish ve Travis Scott gibi dünyaca ünlü isimlerin şarkılarından oluşuyor.

"Pop It and Simple Dimple" ve "ASMR", aramaların %4,43'ünü oluşturuyor.

Gacha Life ile ilgili sorgular, çocukların YouTube'da yaptığı aramaların %4'ünü oluşturuyor.

Aramaların %50,21'i çizgi filmlerden meydana geliyor. Çocuklar, 2020-2021 yıllarında YouTube'da daha animasyon ağırlıklı videolar izlemeyi tercih etti.

Kaspersky'ın Ebeveynlere Tavsiyeleri

Çocukların internet kullanımı ile ilgili endişeleriniz varsa Kaspersky'ın tavsiyelerini dikkate almak iyi bir fikir olabilir. Çocukların internet kullanırken daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak için Kaspersky'ın ebeveynlere önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.