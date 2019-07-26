Çocukların Olduğu Videolar Daha Fazla İzleniyor

Pew Research Center'ın yüksek abone sayısına sahip YouTube kanalları üzerinde yaptığı araştırmaya göre, çocuklar tarafından oluşturulan ve çocukların içinde bulunduğu videolar diğer videolardan daha fazla izlenmeye sahip.

YouTube'da Çocuklar Daha Fazla İzleniyor!

Araştırma kapsamında videolar kategorilere ve temalara ayrıldı. Videoların başlık, açıklama ve türlerinin izlenme oranlarıyla olan ilişkisi araştırıldı. Buna göre çocukların bulunduğu videolar en popüler videoları oluşturduğu ortaya çıktı.

Hedef kitlesinden bağımsız olarak, 13 yaşından küçük çocukların bulunduğu videolar diğer türdeki videolardan 3 kat daha fazla izlenme rakamlarına ulaştı. Çocuk içeren videolar ortalama 297 bin 574 kez izlenirken, diğer videolar ortalama 97 bin 81 kez izlendi.

Ayrıca çocukların olduğu videoları paylaşan YouTube kanalları ortalama 1,8 milyon abone sayısına ulaşırken, diğer hesaplar ortalama 1,2 milyon milyon abone sahip. Çocuk videolarının büyük çoğunluğu oyuncaklar ve oyunlarla ilgili içeriklerden oluşmakta.

Bu videolar diğer videolara göre daha uzun içeriklerden oluşuyor ve genel izleyici kitlesinden de ilgi görmekte. İncelenen 43 bin 770 YouTube kanalı, 2019'un ilk haftasında toplam 243 bin 254 video paylaştı.

Paylaşılan videoların toplam uzunluğu 48 bin saati bulurken, bu videolar bir hafta içerisinde 14 milyardan fazla izlendi.

Sizler YouTube'da çocukların daha fazla izlenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!