Çocukların Teknolojik Cihaz Kullanım Süreleri Araştırıldı

Yetişkinlerin teknolojik cihazlar başında saatlerini geçirdiğini biliyoruz. Peki ya çocuklar? Kaspersky tarafından yürütülen yeni bir küresel anketin sonuçlarına göre Türkiye'deki çocukların %69'u, teknolojik cihazlarla her gün üç saatten fazla zaman geçiriyor. Verilere göre çocukların elektronik cihaz kullanım süreleri, ebeveynleri ile benzer bir orantıya sahip.

Türkiye'deki Her 3 Çocuktan 2'si Teknolojik Cihazlara Saatler Harcıyor!

Yıllar boyunca yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çocuklar neredeyse her zaman ebeveynlerini taklit eder ve kopyalar. Tabii ki aynı durum, dijital alışkanlıklar için de söz konusudur. Çocuklar ebeveynlerinin sürekli olarak elektronik cihazlarla vakit geçirdiğini görürse, bunu normal bir davranış olarak kabul edebilir ve aynısını uygulamaya başlayabilir.

Kaspersky tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları, ebeveynlerin ekran başında geçirdikleri süre ile çocuklarının ekran başında geçirdikleri süre arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye'deki ebeveynlerin %55'i, çocukların ise %52'si gün içerisinde aynı saatte, 3-5 saat boyunca cihazlarını kullanıyor.

Sonuçlar, çocukların cihaz kullanım sürelerinde de ebeveynlerini kopyaladıklarını gösteriyor: Örneğin elektronik cihazlarla günde iki saatten fazla zaman geçiren ebeveynlerin %80'inde, çocuklarının da aynı şeyi yaptığı gözlemleniyor. Vakaların yalnızca çok küçük bir kısmında ise bu bağlantı kurulamıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova, "Verilerden de gördüğümüz üzere ebeveynler teknolojik cihazlara ne kadar fazla zaman harcarsa, çocukların da cihazlarına o kadar fazla zaman ayırması muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

"Ebeveynler, çocukları için daha iyi ekran zamanı dengesi sağlamak isterler. Asıl zorluk bunu nasıl başaracakları. Bugün, ebeveynlerin çocukları için dijital refahı iyileştirmelerine ve ekran sürelerinin güvenli ve dengeli olmasını sağlamalarına yardımcı olabilecek araçlar var. Bu aynı zamanda kendileri için bir örnek teşkil etmek adına harika bir seçenek."

Peki siz bu araştırmanın sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ebeveynlerin elektronik cihaz kullanım süreleri ile çocuklarının elektronik cihaz kullanım süreleri arasındaki ilişki doğru mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.