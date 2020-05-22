Çocukların Virüse Yakalanma Olasılığı Ortaya Çıktı

SARS-CoV-2 enfekte olan kişilerin kim olduğuna bakmaksızın ağır sonuçlara yol açabiliyor. Sonuç olarak yeni tip koronavirüs genetik bir materyaldir ve aktif ayrımcılık yapamaz. Öte taraftan virüsün farklı insan grupları üzerinde çok farklı etkilerinin olabileceği görülüyor. Bu noktada en belirgin ayrımlardan birisi ise yaş grupları olarak öne çıkmakta. Bilim insanları çocuklarda virüse yakalanma olasılığı hakkında yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Çocuklarda Virüse Yakalanma Olasılığı Ne Kadar?

Yapılan araştırmalara göre çocuklarda ve gençlerde enfekte bir kişi ile temas kurulduğunda virüsle enfekte olma riski, diğer yaş gruplarına kıyasla yüzde 56 oranında daha düşük. Benzer şekilde çocuklarda ölüm oranı açısından da riskin çok daha düşük olduğu görülüyor ki her iki verinin sebebi tam olarak belli değil.

Burada öne çıkan tahminlerden birisi, virüsün akciğerlerde tutunduğu enzimlerle alakalı. SARS-CoV-2 akciğerlerde ACE-2 olarak bilinen bir enzime tutunuyor ve genç yaştaki kişilerde bu enzimlerin sayısı ileri yaş gruplara nazaran daha düşük seviyelerde yer alıyor.

Benzer şekilde virüsün yayılım oranları üzerinde yapılan incelemeler, çocukların ve gençlerin virüsü yayma noktasında yetişkinlere nazaran daha tehlikesiz olduğunu işaret ediyor. Bu, yaymayacakları anlamına gelmiyor olsa da yayma risklerinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

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