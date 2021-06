Call of Duty'den Battlefield Ekibine Bomba Transfer!

Electronic Arts (EA), Battlefield ekibine en son Call of Duty serisinin genel müdürü olarak görev yapan Byron Beede'yi getirdi. Yaklaşık 20 yılını Activision Blizzard'da geçirmiş ve daha öncesinde CoD serisinin genel müdürlük görevini üstlenen Beede, ekibe genel müdür olarak atandı.

Battlefield Ekibine CoD Genel Müdürü Byron Beede Katıldı

Battlefield'in kadrosuna Call of Duty serisinden bilinen Byron Beede de dahil oldu. Beede, Respawn Entertainment'ın kurucu ortaklarından biri olan Vince Zampella'ya düzenli olarak rapor verecek. Zampella şu anda Respawn ve DICE'n Los Angeles'taki ofislerini yönetiyor.

EA, IGN tarafından aktarılan bilgilere göre Beede'nin işe alındığını duyurmanın yanı sıra bu adımın Battlefield serisinin büyümesine yönelik uygulanan önemli bir strateji olduğuna değinip uzun vadeli bir bağlılığın söz konusu olduğuna işaret etti.

Call of Duty ve Battlefield serileri, seneler boyunca aynı alanda birbirine rakip iki farklı video oyunu oldu. Her iki seri de hemen hemen aynı zamanda piyasaya çıkışını gerçekleştirdi. Daha çok ayrıntı vermek gerekirse 2002 yılında Battlefield 1942, 2003 yılında ise Call of Duty çıktı. Her iki oyun da büyük beğeni topladı ve benzer satış oranına ulaştı.

Yıllar geçtikçe rekabette öne geçişler de oldukça sık tekrarlanmaya başladı. Battlefield V, Electronic Arts'a göre hayal kırıklığı yaratan performansı ile 2018 yılında piyasaya sürüldü. 2019'da piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare ise yıl sonuna kadar Activision'a 1 milyar dolar kazanç sağladı.

EA CEO'su Andrew Wilson, Battlefield V'te battle royale modu Firestorm'a öncelik vermenin en nihayetinde oyunun satışlarına zarar vereceğini ileri sürdü.

Beede'nin şu an en büyük sorumluluklarından biri bu nedenle bir sonraki Battlefield'ın Activision'ın popüler battle royale oyunu olan CoD: Warzone'la kafa kafaya gidebilecek kadar etkileyici bir battle royale modu ile gelmesini sağlamak olabilir. Bir sonraki Battlefield oyununun lansmanının ise 9 Haziran'da yapılması bekleniyor.

Siz bu transfer hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce EA'nın CoD genel müdürünü Battlefield serisinin başına getirilmesinin arkasında ne gibi planları olabilir? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.