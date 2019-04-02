CoD: Black Ops 4 Blackout Modunu Bu Ay Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Call of Duty: Black Ops 4, Treyarch Studios ve Activision açısından oldukça iyi bir performans ile yoluna devam ediyor. Bunda tabii ki Blackout modunun da etkisi bir hayli fazla oluyor. Oyuna olan ilgiyi artırmak isteyen geliştirici stüdyo ve yayıncı, Ocak ayı içerisinde Battle Royale modunu sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunmuşlardı. Eğer tadı damağınızda kaldıysa veya bir nedenden ötürü bunu kaçırdıysanız, üzülmeyin. Call of Duty: Black Ops 4 oyununun sevilen Blackout modunu tekrar deneyebileceksiniz.

Treyarch Studios ve Activision, yaptıkları açıklamayla; Call of Duty: Black Ops 4 oyununun Blackout modunun, bugünden itibaren 30 Nisan 2019 tarihine kadar PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında denemek isteyen herkese açık olacağını duyurdular. Bir diğer deyişle önünüzde Blackout moduyla geçireceğiniz güzel bir bir ay olacak.

Herhangi bir kısıtlamanın olmayacağı mod için verilen sürenin, oldukça iyi bir süre olduğu söylemek gerek. Bilhassa da Ocak ayında verilen sürenin bir hafta ile sınırlandırılmış olduğunu düşünecek olursak, şimdi rahatlıkla modun suyunu çıkartabilirsiniz. Ne var ki eğer PlayStation 4 veya Xbox One kullanıcısıysanız, duruma göre PlayStation Plus veya Xbox Live Gold aboneliğinin gerekeceğini söylemeden geçmeyelim.

Call of Duty: Blackops 4'ün Yeni Blackout haritası Alcatraz olacak

Hazır Blackout modunun ücretsiz deneme sürümünden bahsetmişken, bu moda yeni bir harita da duyuruldu. Alcatraz haritası, bugün öncelikli olarak PlayStation 4 platformu kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Xbox One ve PC kullanıcılarının ise bir hafta kadar beklemeleri gerekecek. San Francisco şehrindeki ikonik hapishaneye gideceğimiz harita, esas Blackout haritasına göre oldukça küçük görünüyor. Yakın mesafeli çatışmaların geri döneceği Alcatraz haritasında, oyuncular binaların içinde, gözlem kulelerinde ve zombilerin cirit attığı koridorlarda hayatta kalmak için savaşacaklar.