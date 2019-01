CoD: Black Ops 4'ün Yeni Güncellemesiyle Barbarians Etkinliği Başladı

Bu neslin en çok güncelleme alan oyunlarından bir tanesi de Call of Duty: Black Ops 4. 50 GB gibi devasa bir ilk gün güncellemesi sonrasında, Treyarch Studios, neredeyse hiçbir haftayı boş geçmemişti. Bu hafta da yeni bir Call of Duty: Black Ops 4 güncellemesi yayınlandı.

Detaylara, öncelikle PlayStation 4 platformundan sonra Xbox One ve PC platformlarına da sunulan içeriklerle başlayalım. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta yayınlanan güncellemeyle, Zombies için ilk Gauntlet eklenmişti. Şimdilik sadece Voyage of Despair senaryosunda bu modun halihazırdaki tek meydan okuması ise Unsinkable, ama ilerleyen zamanlarda daha fazla meydan okuma gelecek. Buna ek olarak, Perk Up, Refresh Mint ve Conflagration Liquidation olmak üzere üç yeni Elixir de yine PlayStation 4 versiyonundan sonra Xbox One ve PC versiyonuna eklenen içerikler oldular.

Bu hafta, Black Market sisteminde, Barbarians adı verilmiş olan bir etkinlik başladı. Tahmin edebileceğiniz üzere öncelikle PlayStation 4 platformunda başladı. Operation Absolute Zero kısmında bulabileceğiniz etkinliğin yirmi beş kadar yeni aşaması var. Dört hafta kadar sürecek olan bu etkinlikte sağladığınız başarılar karşılığında da yeni kıyafetler, yeni jestler, yeni kartvizitler, Reactive Camo ve tam otomatik KAP 45 tabanca gibi ödüller kazanabileceksiniz.

Bunların haricinde, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında, çoklu-oyuncu kısmında Chaos Domination, Featured Playlist olarak eklendi. Bunun getirisi olarak da her bir elin skor limiti 150, oyun skor limiti ise 300 oldu. Ayrıca Team Tactical Moshpit, Mercenary Deathmatch Moshpit, Mercenary Hardcore Moshpit ve Mercenary Capture Moshpit de Featured kategorisine eklendi. Eğer Black Ops Pass sahibiyseniz, Elevation ve Madagascar haritalarının Core ve Hardcore harita rotasyonuna geri döndüğünü söylemeden de geçmeyelim.

Son olarak, yeni güncellemeyle Call of Duty: Black Ops 4 oyununun genelindeki birçok teknik sorununun önüne geçiliyor. Ayrıca sınıflar arası geçiş yapılarak ekipman şarjının tam dolumunu ve Zombies modunun Classified senaryosunda, oyuncuların avantajlarına kullanabilecekleri çeşitli bölgelere geçişlerini sağlayan açıklar da kapatılıyor.