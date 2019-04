CoD: Black Ops 4'ün Yeni Sezonu Operation Spectre Rising Olacak

Call of Duty: Black Ops 4 oyunun Operation Grand Heist sezonunu artık geride bıraktık. İçerik açısından son derece zengin bir içerik havuzunda yüzmüştük. Gelmiş geçmiş en büyük sezon olarak lanse edilen Operation Grand Heist sonrasında, tabii ki yeni sezon var.

Operation Spectre Rising adı verilen yeni Call of Duty: Black Ops 4 sezonu, bugün itibarıyla başlayacak. İlk olarak PlayStation 4 kullanıcılarının erişim sağlayabilecekleri içerikler, bir hafta sonra da Xbox One ve PC kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Peki bizi yeni sezonda neler bekliyor? Detaylara geçmeden önce isterseniz fragmanı bir izleyelim.

Activision ve Treyarch Studios bizlere yine oldukça zengin bir içerik havuzu sunacaklar. Multiplayer modunda sezona adını veren Spectre geri dönecek. Hatırlayacağınız üzere kendisiyle ilk olarak Call of Duty: Black Ops III oyununda tanışmıştık. Sezonun Tier 1’in mevcut olan Spectre, Multiplayer ve Blackout’ta oynanabilir olacak. Özel ekipman olarak Smoke Grenade ve silah olarak da Shadow Blade kullanıyor. Shadow Blade etkinleştirildiğinde, yakınlarınızdaki düşmanlarınızı rahatlıkla görebilmenizi sağlayan üçüncü kişi bakış açısına geçiş yapılıyor. Spectre karakterinin yanı sıra Prop Hunt, Capture the Flag ve Barebones modları, Black Ops Pass eklentisine özel Masquerade, Artifact ve WMD ve bütün Call of Duty: Black Ops 4 oyuncularının erişim sağlayabilecekleri Hacienda Twilight adıyla dört yeni harita, Multiplayer moduna ilk günden gelecek olan içerikler olacak.

Blackout tarafında ise Wetworks harita güncellemesi geliyor. Bu güncelleme sonrasında haritada büyük bir değişiklik yaşanacak. Hydro Dam noktasındaki patlamadan dolayı Factory, Cargo Docks, Hijacked ve Firing Range yakınlarındaki çiftlik sular altında kalmış olacak. İster bot ile ulaşım sağlayabilir, isterseniz de su altındaki ganimetleri cebe indirerek yolunuza devam edebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Ayrıca Bounty Hunter ve Ground War adıyla iki yeni mod da gelecek ve Down But Not Out modu da yenilenmiş kuralları ve artan hazır setler (loadout) ve manga temizliği bildirimi özelliği gibi yenilenmiş oynanış mekanikleri ile geri dönecek. Ayrıca Multiplayer Scorestreak DART da Blackout'ta kullanılabilir olacak.

Zombies için Operation Spectre Rising sezonunda Dead of the Night senaryosu için Super Blood Wolf Moon adıyla yeni bir Gauntlet aktif olacak. Öncekiler gibi bu meydan okuma da otuz aşamadan oluşacak. Bu meydan okumadan sonra yenilerinin de yolda olduğunu belirten Treyarch Studios, aralarında Ancient Evil için Labours of Hercules olan standart zorluktaki meydan okumaların yanı sıra ileride Voyage of Despair senaryosundaki Unsinkable ile daha da zorlu meydan okumalar bekleyebilirsiniz. Zombies için ayrıca Classic Elixir Restock özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde Zombies karşılaşmalarında Elixir sıkıntısı yaşamayacaksınız. Öyle ki eğer karşılaşma sırasında bir Elixir kullanmak durumunda kalırsanız, boşa çıkan hane Classic Elixir ile hemen doldurulacak. Ne var ki rastgele seçimle doldurulacak. Yani o an ne çıkarsa bahtınıza diyelim. Bununla birlikte, bir karşılaşmaya Elixir olmadan girerseniz, ihtiyacınız olması durumunda Classic Elixir devreye girebiliyor.

Son olarak, Operation Spectre Rising ile Black Market sistemine de elli yeni Tier geliyor. Buna ek olarak, Nifo'Oti ve Tigershark adıyla iki yeni silah, yeni Specialist karakterleri Blackjack, Sarah Hall, Sergei, Misty, David Mason ve Uncle Frank (Black Ops Pass eklentisine özel olacak), yeni Signature Weapon'lar, yeni jestler, yeni Death Effect'ler Make it Rain, Surprise Party ve Pyrotechnic, yeni silah aksesuarları Lil' Donnie, Snake Eyes ve Lil' Ray, yeni kıyafetler Silver Bullet ve Hired Gun, yeni Mastercraft'lar The Lost Patrol ve Venom Cocktail, yeni Reactive Camo'lar Afterlife ve Nebula ve Firebreak ve Prophet için Legendary Specialist kıyafetleri ve Blackout için Sea Storm Jump Pack içerikleriyle Black Market sisteminde sizi bekleyen bolca yenilik söz konusu olacak.

Haziran ayında da Days of Summer güncellemesinin geleceğini de söylemeden geçmeyelim. Bu güncelleme ile sıradaki Call of Duty: Black Ops 4 güncellemelerinin daha sık gelmeye başlayacağı söyleniyor.