CoD: Black Ops Cold War Fragmanı Bu Görüntüler Yüzünden Çin'de Yasaklandı

Merakla beklenen bir sonraki Call of Duty oyunu olan Call of Duty: Black Ops Cold War fragmanı, Çin'deki 1989 Tiananmen protestolarının klibini gösteriyordu. Bunun üzerine CoD: Black Ops Cold War fragmanı Çin'de yasaklandı ve Activision yeni bir fragman yayınladı.

Call of Duty serisinin merakla beklenen bir sonraki oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War henüz çıkmadı ancak yeni fragman şimdiden Çin'de sansürleniyor.

CoD: Black Ops Cold War fragmanı neden yasaklandı?

Activision'ın geçen hafta yayınladığı yeni CoD: Black Ops Cold War fragmanı eski KGB muhbiri Yuri Bezmenov ile 1984 yılında yapılan röportajın bazı bölümlerine dayanıyordu. Rusların Soğuk Savaşı yıkma stratejileri hakkındaki yorumları, dönemin çatışmalarından gerçek görüntülerle destekleniyordu.

Oyun fragmanında bir saniye kadar yer alan 1989'da Pekin'deki öğrencilerin başını çektiği ve şiddetli bir askeri baskı ile sonuçlanan protesto görüntüleri Çin hükümetinin gözünden kaçmadı. Bu görüntü üzerine CoD: Black Ops Cold War fragmanı Çin'de yasaklandı.

Call of Duty YouTube sayfasındaki oyun fragmanı daha kısa bir versiyonuyla değiştirildi. Bu ek fragman değil, ilk fragmanın kırpılmış hali olarak yayınlandı. Ayrıca yayınlanan ilk CoD: Black Ops Cold War fragmanı ise sosyal medyadan silinmiş durumda.

CoD: Black Ops Cold War yasaklanan fragman (Tiananmen protestolarının barındıran fragman)

Bazı oyuncular Tiananmen sahnelerinin gösterilmesinin etkisinden endişe duyduklarını, yeni Call of Duty oyununun Çin'de yasaklanabileceğinden korktuklarını belirttiler. Soğuk Savaş teması ABD ile Çin arasında devam eden gerilimi daha da kızıştırabilir.