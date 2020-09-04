CoD: Black Ops Cold War Multiplayer Oynanış Videosu Sızdırıldı

Treyach Studios ve Raven Software tarafından PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformları için geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War'un multiplayer oynanış videosu sızdırıldı. Reddit'te bir kullanıcı tarafından paylaşılan CoD: Black Ops Cold War'un multiplayer oynanış videosuna oyuncular yoğun ilgi gösterdi. İşte, milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen CoD serisinin yeni oyununun multiplayer videosu ile ilgili detaylar!

CoD: Black Ops Cold War Multiplayer Videosu Neler Sunuyor?

Reddit'te bir kullanıcı tarafından paylaşılan multiplayer videosu Miami olarak adlandırılan bir haritada geçiyor. 6 dakika uzunluğundaki oynanış videosunda altıya altı kişilik takımların mücadele ettiğini görüyoruz. Reddit kullanıcısının sızdırdığı multiplayer oynanış videosunda da görüldüğü üzere video oyununun henüz alpha aşamasında.

NVIDIA geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Black Ops Cold War'un Ray Tracing ve DLSS teknolojisini destekleyeceğini açıklamıştı. Call of Duty: Black Ops Cold War'un sahip olacağı Ray Tracing teknolojisi ile ilgili herhangi bir ek bilgi verilmemişti. Treyach Studios ve Raven Software'ın hangi grafik özelliklerinin Ray Tracing'i kullanacağı bu nedenle bilinmiyor.

Raven Software ve Treyarch Studios tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Milyonlarca oyuncunun sabırsızlıkla beklediği video oyununun multiplayer oynanış videosuna aşağıda yer alan video oynatıcısından ulaşabilirsiniz.