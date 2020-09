CoD: Black Ops Cold War PC Açık Beta Tarihi Belli Oldu

Treyach Studios ve Raven Software tarafından PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformları için geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC açık beta tarihi açıklandı. Peki, CoD: Black Ops Cold War PC açık beta süreci ne zaman başlayacak? Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun PC açık beta tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

CoD: Black Ops Cold War PC Açık Beta Ne Zaman Başlayacak?

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sürümünde açık beta sürecinin ne zaman başlayacağını açıkladı. Activision tarafından yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sürümü için açık beta süreci 15 Ekim tarihinde başlayacak. Yalnızca oyunu ön sipariş veren oyuncuların 15 Ekim tarihinde oynamaya başlayabileceğini belirtelim. Oyunu ön sipariş vermeyen oyuncular ise açık betaya 17 Ekim tarihinde erişebilecek.

Açık beta süreci, oyuncuların Call of Duty: Black Ops Cold War resmi olarak piyasaya sürülmeden önce video oyununun çok oyunculu modunu deneyebilmesine olanak sağlayacak. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Call of Duty oyununun açık beta süreci 19 Ekim tarihinde sona erecek. Video oyununun açık betası Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed ve Combined Arms: domination olmak üzere toplamda dört farklı oyun modunu içerecek.

Raven Software ve Treyarch Studios tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War, sahip olduğu Ray Tracing (Işın İzleme) ve DLSS teknolojileri sayesinde büyüleyici bir atmosfere sahip olacak.