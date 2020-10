CoD: Black Ops Cold War İçin Yeni Bir Mod Tanıtıldı!

Milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen CoD: Black Ops Cold War için yeni bir oyun modu tanıtıldı. Fireteam: Dirty Bomb olarak adlandırılan yeni oyun modu ile ilgili yeni bir tanıtım videosu yayımlandı. Yayımlanan tanıtım videosu oyunu heyecanla bekleyen oyuncuların yeni oyun modu hakkında önemli bilgiler elde etme şansı yakalamasına yardımcı oldu. İşte Call of Duty: Black Ops Cold War için tanıtılan yeni oyun modu ile ilgili oyuncuların merak ettiği tüm ayrıntılar!

CoD: Black Ops Cold War'un Yeni Modu Neler Sunuyor?

Raven Software ve Treyarch Studios tarafından geliştirilen CoD: Black Ops Cold War için "Fireteam: Dirty Bomb" isimli yeni bir oyun modu tanıtıldı. Toplamda 40 oyuncunun mücadele edeceği oyun modunda 10 takım ve her takımda 4 oyuncu yer alacak. Haritanın belirli noktalarında uranyumlar yer alacak. Oyuncuların maçı kazanması için haritanın belirli noktalarına konumlandırılan uranyumları toplaması ve topladıkları uranyumları Dirty Bomb'a yerleştirmesi gerekecek.

Araçların ön planda tutulduğu Fireteam: Dirty Bomb olarak isimlendirilen modun tanıtım videosuna genel olarak bakıldığında oyun modunun ağırlıklı olarak Battlefield gibi bir video oyunu ile aynı tarza sahip olduğu hissediliyor. Oyuncular "Fireteam: Dirty Bomb" modunun tanıtım videosuna yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım videosu, bir gün gibi kısa bir süre içerisinde 145 binden fazla izlenme sayısına ulaştı. 13 binden fazla beğeni almayı başaran tanıtım videosuna 1200'den fazla yorum yapıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta süreci 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Açık beta sürecine PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinden erişim sağlanabilecek. Call of Duty: Black Ops Cold War'un Ray Tracing (Işın İzleme) ve DLSS teknolojileri sayesinde büyüleyici bir atmosfere sahip olması bekleniyor.

CoD: Black Ops Cold War Çıkış Tarihi

Raven Software ve Treyarch Studios tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War'un çıkış tarihine sayılı günler kaldı. Activision tarafından paylaşılan bilgilere göre milyonlarca oyuncununun sabırsızlıkla beklemekte olduğu video oyunu 13 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.