CoD: Modern Warfare Remastered, Mart Ayının Plus Oyunlarından

PlayStation 3 döneminde faaliyete geçmiş olan PlayStation Plus, mevcut nesilde de yoluna devam ediyor. PlayStation 3 platformunun yanı sıra PlayStation Vita ve PlayStation 4 için de her ay ücretsiz oyunların abonelere dağıtıldığı süreçte, Mart ayı da kapıda. Sony, yaptığı açıklamayla yeni PlayStation Plus oyunlarını duyurdu.

US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklama ile Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve The Witness, 5 Mart 2019 tarihinden itibaren PlayStation Plus abonesi PlayStation 4 sahiplerinin beğenisine sunulacak.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

2007 yılında PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için çıkan yapımın mevcut nesle uyarlanmış versiyonu olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered, radikal bir liderin isimsiz bir Orta Doğu ülkesinin başkanını infaz ettiği ve aşırı milliyetçi bir hareketin Rusya topraklarında bir sivil savaşı ateşlediği 2011 yılında geçiyor. Bizler ise bu iki hadiseyi ABD Kuvvetleri Keşif Denizcisi ve bir İngiliz SAS komandosunun gözünden görüyoruz. Senaryo boyunca oyun, bizi Birleşik Krallık, Orta Doğu, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna olmak üzere dünyanın birden fazla noktasına götürüyor.

The Witness

Thekla, Inc. tarafından geliştirilmiş olan The Witness, öncelikli olarak PlayStation 4 ve PC, daha sonrasında da Xbox One, NVIDIA Shield, Mac OS ve iOS için satışa sunulmuştu. Myst oyunundan esinlenilmiş olan oyun, birinci kişi bakış açısından oynanıyor. Görünürde terk edilmiş olan bir adada dolaşıyor ve karşımıza çıkan panellerdeki ızgara sistemine dayalı çeşitli bulmacaları çözerek oyun boyunca ilerlemeye çalışıyoruz.

Son olarak, geçtiğimiz sene Sony tarafından yapılan açıklamayla, bu aydan itibaren, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunları artık PlayStation Plus servisinin birer parçası olmayacaklar. Yani artık sadece PlayStation 4 oyunlarına odaklanılacak. Ne var ki, bu iki platformdan birine veya ikisine de sahipseniz, bu değişimin sizi o kadar da endişelendirmesi gerekmiyor. Halihazırda kütüphanenizde olan hiçbir PlayStation Plus oyunu etkilenmeyecek. Bir diğer deyişle, aboneliğiniz devam ettiği sürece, servisten indirdiğiniz PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarına erişimde bulunmaya devam edebileceksiniz.

Öte yandan, bu ay verilmiş olan Divekick, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Gunhouse ve Rogue Aces oyunlarını indirmek için de 8 Mart 2019 tarihine kadar süreniz olduğunu söylemeden geçmeyelim.