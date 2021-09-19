CoD: Vanguard Beta Süresi Uzatıldı: Ne Zaman Bitiyor?

CoD: Vanguard beta süresinde küçük bir değişiklik yapıldı. Başlangıçta bitiş tarihi 20 Eylül 2021 olarak belirlenmiş olsa da video oyununun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni duyuru ile söz konusu tarih değişti.

CoD: Vanguard Beta Ne Zaman Bitiyor?

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Vanguard'ın betadan çıkış tarihi 22 Eylül 2021'e kadar uzatıldı. Bu, oyuncuların beta sürümünü deneyimlemek için daha fazla zamana sahip olacağı anlamına geliyor.

🚨BREAKING🚨: The #Vanguard OPEN BETA has been extended until Wednesday Sept 22 at 10am PT.



For those that haven't had a chance to enter the fray, this is your moment 🎖 pic.twitter.com/dLShw7qUQb — Call of Duty (@CallofDuty) September 18, 2021

Call of Duty: Vanguard'ın tam olarak 5 Kasım 2021'de piyasaya sürülmesi planlanıyor ve piyasaya sürüldüğü zaman dünyanın en popüler video oyunu serisinin on sekizincisi olacak. Oyun, II. Dünya Savaşı'nı ele alacağından ötürü oyuncular o dönemdeki savaşlar hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Bunlara ek olarak oyun birkaç seçenekle birlikte gelecek. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir: Hikâye modu, çok oyunculu mod ve zombi modu. Oyunu ön sipariş olarak alan herkesin şu anda oyun geliştiricilerine faydalı geri bildirimler iletmesi için çok oyunculu modun beta sürümüne katılma hakkı bulunuyor.

CoD: Vanguard Beta İndirme Nasıl Yapılır?

Açık beta sürecinin ilk iki etabı yalnızca video oyununu ön sipariş veren oyuncuları içeriyordu. 18-22 Eylül 2021 tarihleri arasında üçüncü beta sürümünün üçüncü etabına katılan herkes, oyunu ön sipariş vermemiş olsa da Call of Duty: Vanguard'ın açık betasını deneyimleme fırsatına sahip.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen CoD: Vanguard'ı açık beta kapsamında ücretsiz olarak indirmek için Battle.net hesabına ihtiyacınız olacak. Peki CoD: Vanguard beta ücretsiz indirmek ve oynamak için hangi bilgisayarın hangi bileşenlere sahip olması gerekiyor?

Call of Duty: Vanguard Beta Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (1909 veya üzeri)

İşlemci: Intel Core i5-2500k / AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB / AMD Radeon R9 380

Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan (HDD)

Call of Duty: Vanguard Beta Önerilen Sistem Gereksinimleri (Beta)