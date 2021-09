CoD: Vanguard Beta Süresi Uzatıldı: Ne Zaman Bitiyor?

CoD: Vanguard beta süresinde küçük bir değişiklik yapıldı. Başlangıçta bitiş tarihi 20 Eylül 2021 olarak belirlenmiş olsa da video oyununun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni duyuru ile söz konusu tarih değişti.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Vanguard'ın betadan çıkış tarihi 22 Eylül 2021'e kadar uzatıldı. Bu, oyuncuların beta sürümünü deneyimlemek için daha fazla zamana sahip olacağı anlamına geliyor.

🚨BREAKING🚨: The #Vanguard OPEN BETA has been extended until Wednesday Sept 22 at 10am PT.



For those that haven't had a chance to enter the fray, this is your moment 🎖 pic.twitter.com/dLShw7qUQb